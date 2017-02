Bevásárolt képekből a jegybank

Nem sajnálja a pénzt a Magyar Nemzeti Bank (MNB), ha magyar kultúráról van szó. Az Európai Unió közbeszerzési értesítőjének szombati kiadása szerint a jegybank az Értéktár program keretében átszámítva több mint 386 millió forintot fizetett hét festményért. A legdrágább alkotás Benczúr Gyula XVI. Lajos és családjának elfogatása című munkája. Az 1875-ben készült festményért az MNB kereken 400 000 svájci frankot (115 600 000 forintot) fizetett egy zürichi műkereskedőnek. A képet a Magyar Nemzeti Galériában tekintheti majd meg a nagyközönség. A XIX. század akadémikus stílusa mellett a jegybank a modern művészetnek is kedvelője. Ezt mutatja, hogy a Benczúr-kép mellett a 2007-ben elhunyt, Kossuth-díjas festő és grafikus Csernus Tibor hat alkotását is megvásárolták összesen 880 000 eurórét (kerekítve 271 millió forint). Az eladó ebben az esetben a somlói borászatáról is ismert Kreinbacher József Péter építési nagyvállalkozó volt. Az értesítőből nem derül ki, hogy ezeket az alkotásokat hol kívánják majd kiállítani.

