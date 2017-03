Célkeresztben a sajtok és a felvágottak

Az elemzők inkább választások előtti taktikázásnak, semmint komoly eredménnyel járó tervnek tartják a legfrissebb áfacsökkentési terveket.

Nem kis kavarodást okozott az agrártárca vezetője minapi kijelentésével, miszerint a tartós tej áfája előreláthatólag nem, de egyes sajtféleségek és a felvágottak forgalmi adója is öt százalékra csökkenhet a jövőben. Erről az RTL Klub Híradójának beszélt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. A szándék fogyasztói szempontból mindenképpen üdvözlendő – mondta lapunknak egy neve mellőzését kérő ágazati elemző. Egy átlagos kétgyermekes magyar családnak tavaly még csak mintegy 120 ezer forintot kellett alapélelmiszerre költenie havonta, idén azonban – a különféle élelmiszerek drágulása miatt – ehhez már 160 ezer forintra van szükség. A korábbi áfacsökkentések hatására ugyanis magára talált például a nyerstej- és a sertéspiac, így a termelőknek kifizetett árak növekedtek. Ám a feldolgozók is emelték az áraikat, a kereskedők pedig ezt továbbadták a fogyasztóknak. A kormány tehát végül a sertéstartóknak, termelőknek segített az áfacsökkentéssel, nem pedig a fogyasztóknak, ahogy hangoztatta. Éppen ezért az elemző inkább választások előtti taktikának, mintsem komoly eredménnyel járó tervnek tartja a legfrissebb áfacsökkentési terveket.

A húságazat részéről – szintén név nélkül – arra emlékeztették lapunkat, hogy a miniszter által említett „felvágottaknál”, illetve egyéb hústermékeknél érdemes lenne előre tisztázni, milyen hústermék kerülhet be a kedvezményes áfakörbe: mi a helyzet a „jó magyar kolbásszal”, a Rákóczi-szalámival vagy a téliszalámival. Hiányzik ugyanis az egységes szempontrendszer annak eldöntéséhez, hogy egy szalámi egyben is felvágottnak számít-e vagy csak felkarikázva. – Egyértelművé kell tenni, mi számít felvágottnak, mire vonatkozhat az öt százalék áfa. Vannak előre csomagolt, egyben lévő termékek, és olyanok, amelyek csak a hentespultnál kaphatók – mondta lapunknak a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke. Zara László hozzátette, ha nem adnak pontos besorolást, akkor könnyen abba a helyzetbe juthatunk, mint az éttermi áfacsökkentésnél az év elején, ahol azóta is rengeteg a félreértés, bizonytalan, hogy mikor 5 és mikor 27 százalékos a kulcs.

A sajtok kapcsán arra hívták fel a figyelmünket, hogy az áfacsökkentés vonatkozhatna még a Karaván sajtra, illetve az úgynevezett lágy sajtokra is, nem beszélve az ömlesztett sajtokról, amit a gyerekek szívesen fogyasztanak. Egy dietetikus szakértő azonban arra mutatott rá, hogy az ömlesztett sajtok hizlalnak a legjobban, ezért ezek fogyasztását nem kéne áfacsökkentéssel, államilag támogatni. A „nemzet egészsége” érdekében a hústermékek vonatkozásában is inkább az egészségesebb sonkát részesítené előnyben a dietetikus, nem pedig a zsírdarabokkal teli kolbászt, szalámit vagy egyéb felvágottakat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 22.