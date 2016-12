Egy beosztott öngyilkossága miatt lemondott a cégvezető

Lemondott a japán reklámipari vállalat, a Dentsu vezetője, miután egy fiatal alkalmazottja a brutális munkaterhelés miatt korábban öngyilkos lett – jelentette a BBC. A brit közszolgálati adó információi szerint ezt maga a cégvezető, Isi Tadasi jelezte, s ezt a konszern vezetőinek jövő januári értekezletén jelenti be hivatalosan.

A tragikus eset egyébként még tavaly decemberben történt. A 24 éves Takahasi Macuri 2015 áprilisában kezdett dolgozni a cégnél, és csakhamar havi száz túlórát terheltek rá. A fiatal lány elkeseredésében leugrott egy épületről. Búcsúüzenetben pedig azt írta édesanyjának: „Miért kell a dolgoknak ennyire keménynek lenniük?”

Az alkalmazott öngyilkosságát a kormányzat is vizsgálta, s idén szeptemberi jelentésükben leszögezték, Takahasi a brutális munkaterhek miatt vetett véget életének. A fiatal lány sokszor hajnal öt órára ért haza a munkából.

A vállalt távozó vezetője, aki öt éve állt a Dentsu élén, most azt mondta, ez egy olyan tragikus eset, amit nem szabad hagyni, hogy bármikor újra bekövetkezzen a jövőben.

A cégre egyébként a japán munkaügyi felügyelet is rászállt. Egy novemberi „rajtaütésük” alkalmával megállapították, az alkalmazottak most is túl vannak terhelve. Noha a cég több, a túlhajszolást csökkentő intézkedést bevezetett, így este 10 óra után lekapcsolják a lámpákat az irodákban, a legutóbbi vizsgálat szerint még mindig körülbelül száz dolgozójuk mintegy nyolcvan órát ráhúz havonta a szerződésben vállalt munkaidőre.

Japánban komoly gondot jelent a túlhajszolás miatt elkövetett öngyilkosság, amelyre már saját kifejezés – karosi – is létezik. A statisztikák szerint évente mintegy kétezer munkavállaló végez magával emiatt.

