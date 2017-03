Eladtak több mint 8 millió OTP-részvényt

A francia Groupama-csoport szerdán bejelentette, hogy a tulajdonában lévő OTP-részvények közül 8 millió 260 ezer darabot ad el intézményi befektetőknek.

A honlapján közzétett sajtóközleményben a Groupama jelezte, hogy úgynevezett gyorsított könyvépítés keretében ad túl az összes OTP-részvény 3 százalékának megfelelő paketten. Az indoklás szerint az OTP-részvények értékesítése a francia pénzügyi vállalat eszközállományának diverzifikálását célzó politika része.

A gyorsított könyvépítésnek az a lényege, hogy megbízott forgalmazókon keresztül egy-két nap alatt eladják a papírokat az érdeklődő intézményi befektetőknek, azaz a részvények nem jutnak el közvetlenül a tőzsdére.

A Groupama közlése szerint a tranzakció azonnal indul, eredményeiről a gyorsított könyvépítés lezárulta után számolnak be.

A francia vállalatnak közvetve vagy közvetlenül még így is tulajdonában marad az OTP-részvények 5 százaléka, megközelítőleg 14 millió 140 ezer darab papír, azaz továbbra is jelentős részvénytulajdonos marad az OTP-ben, és fenntartja képviseletét a magyar pénzintézet igazgatóságában. Emellett továbbra is fenntartja erős üzleti kapcsolatait az OTP Bankkal a Közép- és Kelet-Európa kilenc országára kiterjedő exkluzív banki partnerségük révén.

A Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy a Citigroup és a HSBC bonyolítja le az ügyletet, és a részvényeket a piaci árnál 5,6 százalékkal olcsóbban adhatják el.

A KBC Equitas befektetési szolgáltató szerint az 5,6 százalékos diszkont a szokásosnak mondható mérték az utóbbi évek hasonló volumenű és típusú eladásainak alapján. A KBC Equitas az MTI-hez eljuttatott hírlevelében rámutatott: érdemes lesz résen lenni, mivel ilyen mértékű árfolyamesés akár kedvező beszállási lehetőségekkel is kecsegtethet az OTP piacán.

Az OTP-részvények árfolyama szerdán 95 forinttal, 1,14 százalékkal, 8210 forintra csökkent a budapesti értéktőzsdén.