Elfogyhat a kacsa és a liba Magyarországon

Heteken belül elfogy a fennmaradt kacsa- és libaállomány, szeptemberig is eltarthat, mire a beszállítók újra a keresletnek megfelelő mennyiségű víziszárnyassal tudják ellátni az áruházakat – írja a Világgazdaság.

A Spar kommunikációs vezetője a lapnak azt mondta, a madárinfluenza miatt kacsa- és libatermékeket csak korlátozottan tudnak beszerezni. Maczelka Márk hozzátette: a heti háromszori szállítás helyett már csak egyet tudnak teljesíteni a partnerek, így az igényeik mindössze 10-20 százalékát képesek kielégíteni. Szállító partnereik annyit közöltek előzetesen, hogy a fennmaradt kacsa- és libaállomány néhány héten belül elfogy, és újabb telepítésekben addig nem gondolkodhatnak, amíg a fertőzés tart vagy újabb üti fel a fejét.

A TESCO sajtóosztálya azt mondta, a víziszárnyasoknál tavaly december közepe óta tapasztalható készletcsökkenés, de hetente legalább egyszer azért minden érintett termékből jut az üzletek polcaira. Az Auchan is ellátási nehézségekkel küzd: a beszállítói visszajelzések alapján a termékcsoportban áremelés is előfordulhat, de ennek mértékét még nem látja az üzletlánc.

Víziszárnyasokból legfeljebb a madárinfluenza előtti mennyiség 30-40 százaléka érkezik be hetente – ezt már a Vezér-Hús Baromfi Kft. ügyvezetője mondta a Világgazdaságnak. Nagy István kifejtette: az egyik héten csak hízott kacsához, a másik héten pedig csak hízott libához jutnak, holott alapesetben mindkettőt átvennék minden hétfőn, szerdán és pénteken. Úgy látja, a karácsonykor tapasztalt készlethiány húsvétig is kitarthat, az ünnepi asztalról sok helyütt hiányozhat a népszerű kacsmáj vagy libacomb a madárinfluenza miatt. A Vezér-Hús ügyvezetője szerint augusztusig, szeptemberig is eltarthat, mire a kacsa- és libatermékek kínálata újra utoléri a keresletet.