Érthetetlen költekezésbe kezdett a Volánbusz

A Volánbusz Zrt. a most induló formaruha-beszerzéssel ugyan többéves hiányosságot pótol, érthetetlen ugyanakkor, hogy miért kell erre a célra bruttó 8 milliárd forintot szánni. Összesen 12-13 ezer munkavállaló jogosult formaruhára, azaz fejenként több mint 600 ezer forintot áldoz erre a célra a hét regionális közlekedési központ. – Ha a korábbi közbeszerzésekből indulunk ki, akkor egy szett formaruha körülbelül 120 ezer forintba kerül, azaz a jelenlegi létszámot figyelembe véve fejenként öt garnitúráról van szó, ami teljesen felesleges – fejtette ki lapunknak a Dél-alföldi Közlekedési Szakszervezet vezetője. Hoffmann Antal szavai szerint a beszerzés mértéke még akkor is irreálisan nagynak tűnik, ha a jövőben sikerül betölteni a mintegy hatezer üres álláshelyet. Annál is inkább, mert a Volánbusz által rendelt formaruhák méretre készülnek, és a munkavállalókra szabják azokat.

A központi formaruha-beszerzés ötlete egyébiránt nem új, egészen 2013-ig, a megyei Volán-társaságok összeolvasztásának kezdetéig nyúlik vissza. Mint kifejtette, az elképzelést támogatták a szakszervezetek is, ám arra nem számítottak, hogy csak hosszú évek elteltével lesz tenderkiírás. Ez idő alatt nem volt semmilyen ruhabeszerzés, így több sofőr a régi, viseltes öltözékben kénytelen szolgálatot teljesíteni. Hoffmann Antal tájékoztatása szerint volt olyan Volán-társaság, amely a helyzetet úgy próbálta orvosolni, hogy ruhapénzt vagy utalványt adott a dolgozónak, de volt olyan cég is, ahol semmilyen kompenzáció nem volt.

Mint arról lapunk a múlt héten hírt adott, a közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint egyebek közt 24 ezer télikabátot, 57 ezer nyakkendőt, 110 ezer nadrágot, 114 ezer hosszú és ugyanennyi rövid ujjú inget, továbbá a női alkalmazottak részére több mint 6 ezer blúzt és szoknyát, valamint több mint 3 ezer sálat vásárol a Volánbusz Zrt. A beszerzés nettó értéke 6,370 milliárd: azaz bruttó több mint 8 milliárd forintjába kerül az államnak az ügylet, amit nem európai uniós forrásokból finanszíroz. A pályázat kiírása szerint ráadásul az állami cég fenntartja a jogot, hogy a felsorolt tételekből akár 30 százalékkal többet rendeljen. A tendert három nonprofit társaság nyerte el: a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft., az Efro Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Pro-Team Nonprofit Kft. Ezek között van olyan, amely állami tulajdonban van. A ruhák elkészítését több üzemben végzik, az első ütemben készült darabokat kilencven napon belül kell leszállítani a Volánbusznak.

A beszerzés részleteit illetően a Volánbusz Zrt. tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-nél érdeklődtünk. Szerettük volna megtudni, hogy a fenti darabszámok hány garnitúra formaruhát fednek, konkrétan milyen ruhadarabokból áll egy munkaruhaszett, valamint hogy az eljárásban felsorolt nadrágok, ingek, nyakkendők, sálak, szoknyák, blúzok egyenként mennyibe kerülnek. Kérdést tettünk fel arra vonatkozóan is, hogy hány alkalmazott felruházásával számoltak akkor, amikor megállapították a beszerzés 8 milliárdos költségvetését, illetve miért kellett a kiírásra három évet várni. Levelünket múlt csütörtökön küldtük el az MNV sajtóosztályának, válasz azonban lapzártánkig nem érkezett.

Nem ez az egyetlen furcsaság az utóbbi időben a Volánbusz háza táján: nála tűntek fel például azok a hibridbuszok, amelyek üzemeltetőjével – offshore háttere miatt – a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tavaly szerződést bontott. Mint a Közlekedő Tömeg blog kiszúrta, Gödöllő környékére kerültek azok a hibridbuszok, amelyek korábban a budapesti 5-ös, 7-es és 9-es vonalakon közlekedtek alig több mint egy évig. A BKK tavaly június végén bontott szerződést a T&J Busz Kft.-vel, ugyanis a korábbi szolgáltató nem tudta igazolni azt, hogy a tulajdonosi szerkezete megfelelt a közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak. Egy felülvizsgálat során derült fény arra, hogy a T&J Busz Projekt Kft. tulajdonosi szerkezetében be nem jelentett változás következett be, és az új tulajdonosról feltételezhető, hogy offshore cég. Az Index.hu portál kérdésére a Volánbusz a rendkívüli hideggel indokolta azt, hogy a problémák ellenére ideiglenesen engedélyezte az autóbuszok pótlását a T&J hibridbuszaival.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 23.