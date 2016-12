Év végi roham az online kasszákért

– Összesen 6500 kolléga rendelte meg idejében az online kasszákat, és kérte meg a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a támogatói regisztrációs kódot. Eddig kétharmaduk kapta meg a készüléket. Az ünnepek alatt is folyamatosan zajlott a beüzemelés; úgy néz ki, az utolsó pillanattól, de mindenkinél lesz pénztárgép – mondta lapunknak az Országos Taxisszövetség elnöke. Mint megírtuk, november 24-ig kellett regisztrálni ahhoz, hogy valaki 50 ezer forintos állami támogatást kapjon. Metál Zoltán hozzátette, egy készülék közel egy kilogramm, jól látható módon elhelyezni és folyamatosan üzemeltetni rendkívül bonyolult, még nyakba akasztót is kaptak hozzá, de kizárt, hogy bárki is így használja majd.

Úgy tűnik tehát, hogy az országszerte mintegy 9 ezer taxis háromnegyede a december 31-ei határidőig használni kezdi a kasszákat, így megkapja az államtól az 50 ezer forintos támogatást. Aki nem rendelte meg idejében a készüléket, és januárban nem így indul fuvarra akár több millió forintos bírsággal számolhat, ha egy esetleges ellenőrzésen fennakad.

– A háromnapos ünnep alatt is folyamatosan dolgoztunk, volt olyan taxis, aki hajnali háromnegyed egykor vette át a gépet. Napi 150-170 embert tudunk kiszolgálni, az utóbbi napokban folyamatos a sorban állás – mondta Szalai László, a gépek forgalmazásával foglalkozó Ecometer Kft. ügyvezetője. Ők 1100 kasszára kaptak megrendelést, egy készülék listaára 170 ezer forint. Tíz főtől kezdve tudtak kedvezményeket adni a sofőröknek, olyan akciójuk is volt, ami egyszerre 300-as rendelés felett volt érvényes.

Úgy tűnik tehát, hogy a legnagyobb érintett vállalkozói körnek, a taxisoknak idejében sikerül elindítaniuk a rendszert. Rajtuk kívül a masszőröknek, a masszázsszalonoknak, a mosodáknak, a plasztikai sebészeknek, a diszkóknak, az autószerelőknek, a gépjárműalkatrész-kiskereskedőknek, a tánctermeknek, a testépítőszalonoknak, a pénzváltóknak is kötelező lesz januártól a készülék. Mint megírtuk, a masszőrök nagy része ehelyett minden bizonnyal az online számlázóprogramot választja majd, a többi kötelezett nagy része pedig már évek óta használja a rendszert.

A taxisok azonban így is aggódnak, mert több hiányossága is van a gépnek. Nem tud tételes kimutatást adni a megtett kilométerekről és a tarifáról, azaz jóval kevesebb információval szolgál, mint az eddigi, taxióra által kinyomtatott bizonylat. Ez fogyasztóvédelmi szempontból aggályos. Ha egy utas valami miatt panaszt tesz, nem lesz elég adat, ami alapján ki lehetne vizsgálni az ügyet. Az érdekképviseletek erről néhány hete egyeztettek a nemzetgazdasági tárcával, de mint Metál Zoltántól megtudtuk, megoldás azóta sem született.

Novák Zoltán, a legnagyobb kasszaforgalmazó, a Micra-Metripond Kft. ügyvezetője tegnap a köztévén azt javasolta, terjesszék ki a fodrászokra, az ügyvédekre és az orvosokra is a kasszákat, még akkor is, ha konfliktusokkal jár. Szerinte ha mindenki befizeti az adót, akkor mindenki egyenlő feltételekkel versenyezhet, és a pluszbevételek révén jöhet az adócsökkentés is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 29.