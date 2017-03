Ezermilliárdokat bukhattunk áfacsalás miatt

Ezermilliárd forint tűnik el minden évben Magyarországon az áfacsalások miatt – írta Maximilian R. P. Gebhardt, az amerikai nagykövetség volt munkatársa a Hungarian Spectrumon. Az angol nyelvű blogot a 444.hu szemlézte. Az amerikai diplomata 2014-ben a kitiltási botrány idején dolgozott a budapesti követségen, akkor hat magyar kormányközeli személy beutazását tiltották meg az Egyesült Államokba. Most azért ragadt tollat, mert Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke amerikai puccskísérlettel indokolta a parlamentben a Quaestor-brókerbotrány kirobbanását. Gebhardt az ENSZ külkereskedelmi tükörstatisztikáiban, vagyis a különböző országok export- és importadataiban nagy eltéréseket tapasztalt hazánkkal kapcsolatban. Korábban lapunk is írt arról, hogy az olasz statisztikai hivatal adatai azt mutatják, több bort exportáltak Magyarországra, mint amennyi a magyar importadatokban visszaköszön. Ugyanez történt ebben az esetben is. Csak 2015-ben 980 milliárd forinttal módosítja – pontosabban rontja – a magyar GDP-t a Gebhardt számításai szerint becsült eltérés, ami az össztermék 3 százaléka. A gépjármű-, az elektronikai cikkek és a repülők kereskedelmében rengeteg ország sokkal több kivitelt regisztrált Magyarországra, mint amennyit a magyarok importként elkönyveltek. Az olajipari termékek, növényi olajok esetében viszont fordítva: a magyarok könyveltek el exportot, amit a velünk kereskedő országok nem regisztráltak importként. A portál arra is felhívja a figyelmet, óvatosan kell bánni az elemzéssel, mert ekkora eltérés meglátszana más statisztikán is, például a fizetési mérlegen.

