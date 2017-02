Fairtrade termékeket követelnek a szupermarketekbe

Regionális petíciót indított a Tudatos Vásárlók Egyesülete cseh, lengyel, szlovák és máltai partnereivel, amelyben fairtrade termékeket kérnek a legnagyobb szupermarketláncoktól – tudtuk meg a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Eszerint egyre több fogyasztó szeretne méltányos kereskedelmi, azaz fairtrade termékek vásárlásával hozzájárulni a szegénység leküzdéséhez. A méltányos kereskedelem ugyanis jobb életkörülményeket biztosít a gazdáknak és tisztességesebb munkakörülményeket a dolgozóknak a fejlődő országokban. Európai felmérések szerint a magyar fogyasztók 28 százaléka, a csehek 36, a lengyelek 29, a szlovákok 32 százaléka fizetne legalább öt százalékkal többet olyan fejlődő országokból származó fairtrade termékekért, hogy ezzel is támogassák az ott élő embereket.

Szükség van a társadalmi felelősségvállalásra

A petícióban azt írják: „Szeretnénk, ha üzleteikben az év minden napján és az ország egész területén lennének különböző fairtrade minősített termékek, különösen csokoládé, kakaó, kávé, tea, banán és más déligyümölcsök.” Emellett hangsúlyozzák azt is, hogy a fairtrade minősített termékek kapjanak kiemelt megjelenést a boltok polcain és a reklámanyagokban, továbbá jelenjen meg a minősítést igazoló logó, a kommunikációs anyagokban pedig rövid ismertető is. Szeretnék továbbá, ha a társadalmi felelősségvállalás keretében a szupermarketek a fairtrade termékek értékesítésével kapcsolatos, nyilvánosan is elérhető üzleti célokat is kitűznének.

A Tesco, a CBA és a Spar is célkeresztben

A petíció huszonegy vezető láncot céloz öt országban. Magyarországon a fogyasztók az öt piacvezető szupermarketnek, a Tescónak, a CBA-nak, a Coopnak, a Lidlnek és a Sparnak küldhetik el a fairtrade iránti igényüket. A Tesco és Lidl majdnem mind az öt országnál szerepel. A globális fairtrade-piac folyamatosan növekszik. A legnépszerűbb termékek a kávé, a kakaó, a csokoládé, a tea, a banán, a méz, a virágok, a gyapjú és egyre gyakrabban feltűnik az arany is alapanyag vagy ékszer formájában. 2015-ben világszinten a fairtrade termékek eladása elérte a hétmilliárd eurót, a magyarországi fairtrade-kínálat azonban nagyon szegényes.

Tuba Dorottya, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa szerint a magyar vásárlók éppúgy igénylik és megérdemlik a fairtrade termékeket, mint a nyugat-európaiak, hogy vásárlásaikkal ők is támogathassák a fenntarthatóságot és a méltányosságot. Úgy véli, Magyarország fejlődő fairtrade-piac, éppen ezért az a szupermarket, amely először lép, versenyelőnyhöz fog jutni.