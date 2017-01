Fapados áron repülhetünk Amerikába?

Felforgathatja a teljes légipiacot, ha a diszkont légitársaságok áttörést tudnak elérni a tengerentúli járatok üzemeltetésében, és néhány ezer forintos áron tudják jegyeiket kínálni európai repülőterekről Észak-Amerikába. A Norwegian már bejelentette, hogy 56 fontért – alig húszezer forintért – fogja kínálni nyáron induló New York-i és bostoni járataira a jegyeket. Ha az üzleti modell sikeres lesz, az feladja a leckét a hagyományos légitársaságoknak és új irányt szabhat a repülőgép-fejlesztéseknek is.

Komoly változásokat hozhat a légiiparban, ha néhány piaci szereplő hű marad azon tervéhez, hogy tengeren túli járatokat indítson fapados áron. Sajtóértesülések szerint a Budapestre is repülő Norwegian Airshuttle lehet az első, amelynek menetrendjében Európa – konkrétabban Nagy-Britannia – és az Egyesült Államok közötti, nagyon kedvező árú ajánlatok jelenhetnek meg már idén nyáron. Az Aero.de német légiipari szakportál értesülései szerint – amelyekről az Airportal.hu is beszámolt – a norvég diszkont társaság a New York és Boston vonzáskörzetében lévő másodlagos légikikötőkbe, egészen pontosan a newburgh-i Stewart repülőtérre, valamint a providence-i Theodore Francis Green repülőtérre indíthat járatokat júliustól, valószínűleg az írországi Cork, Shannon, illetve a skóciai Edinburgh reptereiről, mindössze 56 fontos – alig húszezer forintos – áron, egy útra.

A Norwegian – amely széles törzsű Boeing 787 Dreamlinerekkel több amerikai és angliai nagyváros központi repülőterei között jelenleg is üzemeltet járatokat 135-150 fontos kezdő áron – a jelek szerint tovább finomítja üzleti modelljét, az éles teszthez pedig minden feltétel adott: egyrészt az alacsony kőolajáraknak köszönhetően számottevően csökkentek az üzemeltetési kiadások az elmúlt években, másrészt pedig a Boeing májusban leszállítja a cégnek korábban megrendelt a 737 MAX 8 típusú gépek első példányait. Ezek a járművek bár keskeny törzsűek, alacsony fogyasztásuknál fogva alkalmasak arra, hogy átrepüljék az óceánt. Szokványosnak egyébiránt nem nevezhető, hogy keskeny törzsű, körülbelül 200 utas befogadására alkalmas gépekkel indítson egy légitársaság interkontinentális járatot, így tehát a Norwegian modellje ebben a tekintetben is újnak számít.

A norvég légitársaság menetrendjében egyébiránt még nem szerepelnek az új desztinációk, ám ha az ágazati hírek igaznak is bizonyulnak, akkor sem biztos, hogy például a magyar főváros és New York vagy Boston között érdemes lesz kihasználni a lehetőséget. El kell ugyanis jutni a hosszú járatokat indító repülőterekre, ám – jelenleg – egyik légitársaság sem biztosít közvetlen kapcsolatot a hírekben szereplő városok és Budapest között. Azaz legalább egy átszállásra szükség lenne Európában, ami mindjárt két repülőjegy megvásárlását jelenti, tízezrekkel megdrágítva utunkat. Ha a kontinensen belüli járatokra egyenként 15 ezer forintos jegyárral számolunk, akkor egy Budapest–New York út költsége oda-vissza már elérheti a százezer forintot – feladott csomag, valamint étel-ital fogyasztása nélkül. Ez a megoldás ráadásul rendkívül időigényes és esetenként kockázatos, hiszen nem ritkán hosszú órákat kell várni a csatlakozásra, és több lehetőség van arra is, hogy egy-egy járatot lekéssünk.

Ehhez képest a hagyományos légitársaságok alig többért kínálják jegyeiket a tengerentúlra. Az Air France-nál, a Lufthansánál és a British Airwaysnél is lefuttatunk egy-egy keresést Budapest–New York-utakra. A legkedvezőbb ajánlatok mindhárom cégnél 120-125 ezer forint körül vannak átszállással együtt 12-14 órás menetidővel, csatlakozás lekésése esetén díjmentes átfoglalással. Az árban ráadásul benne foglaltatik a poggyászfeladás, valamint étel és ital fogyasztása a fedélzeten. Legalább ennyire fontos, hogy a nagy légitársaságok a központi repülőtereket használják, az oda ki-, illetve onnan bejutás a városközpontokba rendszerint könnyű és viszonylag olcsó.

Amennyiben a Norwegian üzleti modellje beválik, és esetleg más légitársaságok is átveszik azt, komoly változások jöhetnek a teljes légipiacon. Ennek előszele lehet az a minap bejelentett megállapodás, amelyet a Ryanair, a Norwegian és az Air Lingus kötött. A fapadosok egyezsége szerint a Ryanair olyan járatok indítását vállalja, amelyekkel ráhordja az utasokat az utóbbi két szolgáltató tengerentúli járataira. David O’Brien, a Ryanair kereskedelmi igazgatója mindezzel kapcsolatban közölte, nyitottak további hasonló szerződésekre más légitársaságokkal is, amelyek révén új átszálló repülőterek jöhetnek létre Európa-szerte.

Az új célok hatással vannak a repülőgép-fejlesztésekre is: a Boeing mellett az Airbus is ráállt egy keskeny törzsű, megnövelt hatótávolságú gép fejlesztésére. Az európai gyártó bejelentette, hogy megvalósítja az A321 Neo típus kiegészítő üzemanyagtartályokkal szerelt LR verzióját. Az új modell iránt érdeklődést mutat az amerikai Jetblue, a portugál TAP és a Lufthansa is.