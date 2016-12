Fekete év várhat a „rossz” adósokra

Jövőre az ideinél is nehezebb év vár a törleszteni nem tudó hitelesekre, mert biztosan nő a végrehajtások száma a nem fizető ügyfeleknél. Legalábbis ezt valószínűsíti Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Patai Mihály arról beszélt, hogy hat magyarországi bank több száz millió euró értékben fogja értékesíteni 2017-ben „nem teljesítő hitelportfólióját”, s ezzel a jelenlegi 18 százalékról 12-13 százalékra csökken majd a nem fizető hitelek aránya a bankrendszerben. Ha pedig ez megtörténik, elkerülhetetlen a végrehajtások számának emelkedése. Schadl György, a Magyar Bírói Végrehajtói Kar elnöke szerint pontosan nem lehet tudni, mennyivel nőhet a végrehajtások száma, de biztosan több ilyen eset lesz, mint idén. Pedig a bázis magas, 2016 márciusa és decembere között 3100 végrehajtás volt ingatlanhitel-tartozás miatt, ami komoly emelkedést jelent a korábbi évek hasonló adataihoz képest.

Ezek közül persze nem mindegyik esetben bedőlt ingatlanhitel áll a háttérben, de ha ezeket leszámítjuk, az idei végrehajtási szám még mindig nagyon magas, hiszen például 2012-ben „mindössze” 700 lakóingatlant árvereztek el. A következő évben ez a szám 550-re csökkent, két esztendővel ezelőtt pedig kilakoltatási moratórium lépett életbe a devizahitelesekre vonatkozó törvények alapján, így leálltak az árverések. Schadl György hangsúlyozta, a végrehajtások számának emelkedésére azonban csak 2017 második felében kell számítani, a követeléskezelőknek ugyanis fel kell készülniük az ügyek intézésére. Először kategorizálják az ügyeket, hogy melyek mögött van ingatlanfedezet, s melyek mögött nincs. De az ingatlanbiztosítékkal bíró szerződések között is külön kezelik azokat, amelyeknél jó az esély arra, hogy ők maguk képesek értékesíteni. Egy másik csoportba sorolják azokat, ahol akár a licitbe is beszállnak, ha időközben jó vevőt találtak rá. Végül lesznek olyanok is, amelyeket reménytelennek tartanak. Ezeket a szerződéseket jó eséllyel továbbértékesítik egy másik követeléskezelőnek.

Otthonvédők tiltakozása egy archív felvételen. Hamarosan újra akcióba kell lépniük? Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Az is biztos, hogy bár több ügy jut el a végrehajtási, illetve az árverési fázisba, mint idén, nem fog túlságosan elszaladni a piacra dobott ingatlanok száma. Egyrészt a fent említett időigényes munkafázisok miatt, másrészt azért, mert ha túlságosan megemelkedne a megvételre kínált ingatlanok száma, az minden bizonnyal az árak csökkenését idézné elő. Ennek elkerülése pedig jól felfogott érdekük a követeléskezelőknek, hiszen így esne a lakások értékesítése során elérhető árbevétel nagysága – tette hozzá.

A szakember szerint a nehéz helyzetbe jutottaknak reményt nyújthat, hogy még a megindított végrehajtások ügyében is mutathatnak megegyezési hajlamot a követeléskezelő cégek. Ezeknek a vállalkozásoknak is érdekük ugyanis a mielőbbi megegyezés, azaz az ügylet valamilyen módon való lezárása. Az egyezség esélyét növeli, hogy miután vélhetően nyomott áron jutottak a követeléshez, velük könnyebb lehet egyezségre jutni, mint a bankokkal, s nekik is érdekük, hogy mielőbb lezárhassanak egy-egy problémás ügyet, illetve hogy mielőbb hozzájussanak legalább a befektetett összeg egy részéhez.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy azoknak pedig, akiknek az ügye még nem került követeléskezelőhöz, érdemes megfontolniuk a hitelt nyújtó bankkal való egyezséget. A hitelintézetek egy része ugyanis hajlandó akár a tőkekövetelés fejében is megegyezni az ügyféllel. Vagyis olcsóbban úszhatják meg az ügyet, mint korábban gondolták. A hitelintézeteknek ugyanis nincs apparátusuk és gyakorlatuk az ingatlankezelésben. Ennek következtében sok esetben akár többéves részletfizetésben is meg lehet velük egyezni. Ezzel szemben a követeléskezelők legfeljebb egyéves részletfizetést engedélyezhetnek. Mindebből logikusan következik, hogy még azelőtt érdemes keresni a megegyezés lehetőségét a bankkal, hogy egy követeléskezelőhöz kerül az adósság.

A Magyar Bírói Végrehajtói Kar elnöke beszélt arról is, hogy a Patai Mihály által említett nem teljesítő hitelportfólió értékesítése már meg is kezdődött, hiszen az Erste Bank már ősszel értékesítette 19 milliárd forint értékben nem fizető hitelportfólióját. A tavaly október végén aláírt megállapodás többi részlete nem ismert. Így nem tudni, hogy mekkora az értékesített portfólió könyv szerinti értéke, illetve hogy milyen összeget tesz ki az ügyfelek tartozása. Az azonban biztos, hogy több ezer adós érintett az ügyben. A vevő Intrum Justitia vezérigazgatója, Felfalusi Péter arról beszélt a megállapodás bejelentését követően, hogy minden, a bank által vállalt kötelezettséget betartanak, így az elnyert részletfizetési lehetőségek is megmaradnak. Sőt, azon lesznek, hogy az érintett családok elkerülhessék a végrehajtást. Így lehetséges személyre szabott fizetéskönnyítés, s akár a rászorultságot is figyelembe véve hajlandók kedvezményeket adni az ügyfeleknek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 31.