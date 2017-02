Felbolygatta a taxis piacot az online kassza

Nem lett több vagy kevesebb taxis a piacon, hanem az online kassza bevezetése miatt eltérő feltételeket kínálnak a kocsikat bérbeadó vállalkozók, ezért a személyszállítók mozgolódni kezdtek, a számukra előnyösebb helyekre szegődnek el – nyilatkozta az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke a Világgazdaságnak.

A következményeket a taxisoknak kell vállalniuk

Metál Zoltán annak kapcsán, hogy több társaság is taxisokat toboroz, elmondta: valójában arról van szó, hogy azok a vállalkozók, akik korábban bérbe adták autóikat a taxisoknak – akik így napi néhány órára bejelentett munkavállalók lettek, miközben akár tíz órán át dolgoztak –, az online pénztárgép január elsejei bevezetése következtében ezeket a dolgozókat szeretnék kényszervállalkozóknak látni.

Mégpedig azért, hogy az online pénztárgépek használata során felmerülő következményeket – például az esetleges bírságot – a taxisok és ne a vállalkozók fizessék meg. Vagyis az autójukat bérbeadó vállalkozók – akik kapcsolatban állnak a taxitársaságokkal – átruháznák a korábban őket terhelő felelősséget a taxisokra.

Ez a jelenség pedig elindított egy mozgást a taxispiacon – elsősorban oda szegődnek a fuvarozók, ahol előnyösebb feltételeket kínálnak nekik.

Indul a toborzás

A Főtaxi plakátokon, a Budapest Taxi az internetes oldalán keres taxivezetőket. A City Taxinál viszont telített a létszám, ezért nincs felvétel, és a fluktuáció sem indokolja a toborzást – olvasható a Világgazdaság cikkében.

A portál emlékeztet arra, hogy a taxisokra az év elejétől terjesztették ki az online kassza alkalmazását, többségük be is szerelte az új készüléket. Azoknak pedig, akik nem rendelkeznek online pénztárgéppel, számlát kell adniuk, és havonta tételes bevallást kell készíteniük, amit be kell benyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.