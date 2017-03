Fellélegezhetnek a háziasszonyok, mert kezd véget érni a télen tapasztalt extra drágaság a salátapiacon. A Nagybani piacon néhány napja a hazai fejes saláta termelői ára már „csak” 200 forint volt, a fogyasztói ár pedig darabonként átlagosan 300–400 forint között alakult. Még így is ötödével volt drágább a zöldségféle, mint a múlt év azonos időszakában. Vidéken jóval olcsóbb lett a saláta: a miskolci nagybani piacon például 160 forintért is adták, míg a debreceni nagybanin 100, a kecskemétin 110, a szegedin 150 forintba került darabja. Szegeden a fogyasztói ár 200, Debrecenben 280 forint körül alakult már a napokban. Egy Pest megyei zöldségkereskedő úgy vélekedett, hogy a szezon beindulásával – amikortól már nem kell fűteni a fóliasátrakat – viszonylag hamar „beáll” majd a fejes saláta ára a szokásos 200 forintra, ahogyan tavaly is.

Mint ismert, a kemény tél nem tett jót a zöldségfélének, így az elmúlt hetekben annyira elszálltak az árak, hogy a vevők alkalmanként 50–80 százalékos emelkedést is tapasztalhattak a boltokban tavalyhoz képest. De nemcsak az egészséges ételek rajongói vagy a testsúlyukért aggódók sokallhatták a salátapiac „téli” árait, hanem a lapunknak nyilatkozó zöldségkereskedők is. Egy szentendrei zöldséges például elmondta, egy hónapja még 700 forintot kellett adni egy darab importból származó jégsalátáért a Budapesti Nagybani Piacon. – A drága salátát a nagyobb vásárlóerővel bíró vevők közül sokan megvették, de a nyugdíjasok számára ez már nem elérhető ár, miközben nekik is ugyanúgy fontos a vitamindús zöldség – fogalmazott a kereskedő.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai is jól mutatják a drágulás mértékét: az import fejes saláta nagykereskedelmi ára 213 forint, a jégsalátáé 452 forint volt darabonként az idei év első tíz hetének átlagában. Előbbi adat 42, utóbbi 92 százalékos áremelkedést mutat éves viszonylatban. Az év elejei szokatlanul magas árakhoz hozzájárult, hogy tavaly a fejes saláta importja 82 százalékkal, 2,03 ezer tonnára nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a nagy exportőr Spanyolországból azonban csak 671 tonna érkezett. Az ottani kedvezőtlen időjárás miatt ugyanis Spanyolország 16 százalékkal kevesebb, 359 ezer tonna fejes salátát szállított az unió belső piacára az elmúlt év első tizenegy hónapjában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.25.