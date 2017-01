Fizetnek a bankok a spanyol jelzáloghiteleseknek

Bírósági eljárás nélkül, készpénzben kaphatnak kártérítést azok a jelzáloghiteles ügyfelek, akiktől tisztességtelenül szedtek be kamatokat a bankok – jelentette be Luis de Guindos spanyol gazdasági miniszter a kormány pénteki ülésén született döntést sajtótájékoztatón, Madridban. A kabinet benyújtotta a törvényjavaslatot, várhatóan el is fogadja a parlament.