Gerendai eladta a Szigetet

A Sziget Kft. hetven százalékát vette meg egy brit-amerikai páros, Gerendai Károly kisebbségei tulajdonos marad a cégben.

A magyar tulajdonosok eladták többségi tulajdonrészüket a Szigetből egy brit-amerikai befektetőcégnek – tudta meg a Forbes.hu. A Sziget Kft. 70 százalékát vette meg a brit Edition Capital, amelynek eddig is voltak befektetései a média-, illetve szórakoztatóiparban. A mostani tranzakcióban szintén érdekelt az Edition Capitalen keresztül az amerikai Providence Equity Partners globális befektetési alap, mely ugyancsak a média- és telekommunikációs szektorra specializálódott – részesedése van például a Warner kiadóban, a ProSiebenSat.1-ban és az Ironmanben is.

A megegyezést ma délelőtt írták alá. A Sziget új többségi tulajdonosa formailag egy luxemburgi cég, a LuxCo Ltd. A portfólióba tartozik a Sziget mellett a Balaton Sound, a Telekom Volt Fesztivál, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget.

A felek az ügyletet úgy tekintik, hogy az angol és amerikai partnerek befektetőként jelennek meg a Sziget mögötti Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft.-ben. A harminc százalékot megtartják az eddigi tulajdonosok az eddigi arányoknak megfelelően, vagyis Gerendai mellett Fülöp Zoltán, Lobenwein Norbert és Takács Gábor továbbra is tulajdonos marad. Gerendai a tranzakció előtt visszavásárolta részét a Videoton társvezérigazgatójától, Lakatos Pétertől – aki egy korábbi kölcsön miatt fedezetként szerzett tulajdonjogot a Szigetben.

A Sziget négy magyar tulajdonosa továbbra is a menedzsment tagja marad, sőt kezükben marad az irányítás is. A portál úgy tudja, hogy utóbbi a Sziget részéről fontos feltétele volt az üzletnek. A befektetők célja egy globális fesztiválportfólió kialakítása. A Sziget pedig igencsak figyelemreméltó első szerzemény lesz – nem túlzás, a tranzakció hatással lehet az egész európai piacra is.

Ahogy a Forbes júniusi címlap-összeállításában a Sziget alapítója, Gerendai Károly fogalmazott, a Sziget a legnagyobb független szereplő a nemzetközi fesztiválpiacon. A magyar menedzsmentnek szerepe lesz a nemzetközi portfólió felépítésében és sikerre vitelében is. Ami eddig pénz híján nem sikerült – a nemzetközi terjeszkedés és új, külföldi piacok meghódítása –, arra most bőven lesz lehetősége a hazai piacon tulajdonképpen mindent elért Szigetnek.