Hatástalanok a jegybanki figyelmeztetések

Hiába a jegybanki tiltás, úgy tűnik, az engedély nélkül működő befektetési szolgáltatók – jellemzően offshore adóparadicsomokban bejegyzett cégek – nem veszik komolyan, és a figyelmeztetést követően is kárt okoznak ügyfeleiknek. A Magyar Nemzeti Bank pedig nem kíséri figyelemmel a szakmai oldalak online beszélgetéseit, így nem értesül idejekorán a gyanús tőzsdei vállalkozások stiklijeiről. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni egy minapi MNB-közlemény mögött rejlő ügy részleteit megismerve.

hirdetés

A közlemény szerint véglegesen eltiltották a befektetési szolgáltatástól és közel 700 millió forintos büntetéssel sújtották az Új-Zélandon bejegyzett 3TG FX Ltd. és a Perfecto FX Ltd. nevű cégeket.

Az eset előzménye, hogy tevékenységüket tavaly november 11-én egyszer már betiltotta a jegybanki felügyelet, s egy évvel ezelőtt rendőrségi feljelentést is tett az ügyben, de mindmáig semmi nem akadályozta meg a cégeket abban, hogy tovább működjenek engedély nélkül, kárt okozva ügyfeleiknek. Kérdésünkre, hogy miként történhetett meg ez, illetve hogy melyik szervezetnek kellett volna ellenőrizni a határozat betartását, az alábbi választ kaptuk a felügyelet sajtóosztályától.

„Amennyiben a jegybanki intézkedésnek az érintett szolgáltató nem tesz eleget, úgy – a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében és egyéb szankciós eszköz hiányában – az MNB ezt a körülményt kizárólag a bírságösszeg meghatározásánál tudja súlyosító körülményként értékelni.”

A válasz ismeretében joggal vonható le a következtetés, hogy bár fenyegetőzhet a felügyelet, gyárthatja a határozatokat, ma senki és semmi nem védi meg a gyanútlan befektetőket a rossz szándékú szolgáltatók machinációitól. Tovább színesíti a képet, hogy a 3TG FX Ltd. vizsgálata során kiderült, számára engedély nélküli ügynöki szolgáltatást végez a Seychelle-szigeteken, illetve Belize-ben bejegyzett 5 Gulden Corporation Ltd. nevű vállalkozás. A tevékenység gyakorlásától a felügyelet eltiltotta ugyan ezt a céget is, de az is tovább működött, ezért a felügyelet feljelentette tavaly decemberben. Az ORFK kommunikációs szolgálatának tájékoztatása szerint nyomozás indult az ügyben, de gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. Ezt követően idén júniusban ismét felszólította a felügyelet a céget tevékenységének beszüntetésére, de ezt a figyelmeztetést sem vette komolyan a vállalkozás. Így – miután a lezárt vizsgálat során újabb bűncselekmény gyanúja merült föl – a felügyelet újabb feljelentést tett. Ugyanerre a sorsra jutott a 3TG FX Ltd. is.

Újabb csavar a történetben, hogy az 5 Gulden Corporation Ltd. tevékenységével kapcsolatban a Fórum.tőzsde.hu honlap beszélgetésein a befektetők már 2013 novemberében – azaz két évvel az első felügyeleti intézkedés előtt – arról cseréltek eszmét, hogy gond van a cég tevékenységével. Többen kifejtették, nem érzik ott biztonságban a pénzüket. A felügyelet ez irányú felelősségét feszegető kérdésünkre a következő választ kaptuk: „Az MNB folyamatos piacmonitoring-tevékenysége, valamint a hozzá érkező fogyasztói bejelentések, illetve hatósági jelzések alapján minden esetben haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a befektetők védelmében. A jegybank ugyanakkor csak úgy tudja gyorsan kivizsgálni a jogosulatlan szolgáltatással összefüggő eseteket, ha (például közvetlen és konkrét ügyféljelzések alapján) időben értesül azokról.”

hirdetés

A történtekből, illetve a válaszból úgy tűnik, a szakmai, befektetői fórumok figyelemmel kísérése nem tartozik a felügyelet monitoring- vagy egyéb tevékenységei közé. Pedig nem ártana odafigyelni ezekre, biztosan könnyebb lenne, és időben sikerülne földeríteni a csalfa cégek befektetőket megkárosító turpisságait.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 29.