Hatszáz milliós állami támogatásból épül csúszdapark Mezőkövesden

Hatszáz millió forint állami támogatást kapott csúszdapark építésre Mezőkövesd, ezzel megkezdődhet az öt csúszdából álló létesítmény kivitelezése a Zsóry Fürdő területén – jelentette be Dr. Fekete Zoltán polgármester és Dányi Gábor a miskolci D-Gesztor Bau Ipari és Kereskedelmi Kft. vezetője csütörtökön. A hírt a 444.hu szúrta ki.

A Mezőkövesdi TV-nek adott interjúban a polgármester „jogos igényről” beszélt, amit a helyiek fogalmaztak meg a városvezetés felé, de mivel ilyen nagy beruházásokra Mezőkövesden nincs forrás, az államhoz fordult segítségért a település. Így a magyar adófizetőik 600 millió forinttal járulnak hozzá a fejlesztéshez.

A régió egyik legimpozánsabb csúszdaparkját ígéri a kivitelező Mezőkövesden. Dányi Gábor részleteket is elárult a csúszdákról: lesz hagymaalakú, UFO-típusú csúszda, csőcsúszda, úgynevezett inga is, és nagy gumikon is le lehet majd csúszni a 20 méteres csúszdatorony tetejéről, amelyet ponyvával fednek le, hogy megvédjék a látogatókat az erős napsugárzástól. A kivitelezés várhatóan öt hónapig tart és legkésőbb augusztus elején szeretnék átadni a létesítményt – tette hozzá a kivitelező cég vezetője.