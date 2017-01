Hibrid vasutat kaphat Lázár városa

Egy hét leforgása alatt jelentős előrelépések történtek a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tram-train, vagyis a helyközi közlekedésre és városi használatra egyaránt alkalmas villamosok megvalósítása felé: december 30-án jelent meg a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. pályafejlesztés kivitelezésére irányuló tendere, a MÁV pedig a minap tette közzé a járművek beszerzésére vonatkozó kiírást az Európai Unió hivatalos lapjában. A NIF kiírása szerint közel negyven kilométernyi sínpálya lefektetésére lesz szükség, amelyből 29 kilométer már megvan. Meg kell építeni viszont Hódmezővásárhely 3,3 kilométeres villamospályáját öt megállóhellyel és egy végállomással. A pálya másik végpontja a szegedi Nagyállomásnál lesz, a csongrádi megyeszékhelyen egyebek között már meglévő, 4,5 kilométeres pályaszakaszt kell villamosítani. A beruházás összértéke 13,25 milliárd forint, amely teljes egészében uniós forrásból áll rendelkezésre. A pályázati jelentkezés határideje 2017. február 15., a teljesítésre pedig 20 hónapja lesz a nyertesnek.

A MÁV nyolc hibrid, dízel- és villamosüzemre egyaránt alkalmas járműre várja a gyártóktól az ajánlatokat, de opcionálisan négy további szerelvényt is megvásárolhatnak. Az új vonatok akár Békéscsabáig, valamint Kiskunfélegyháza–Szeged és Makó–Újszeged között is közlekedhetnek majd. A szerelvényeknek a városon belüli villamosvasúti közlekedésnek, valamint a regionális gyakorlatnak megfelelően egyórányi, kényelmes utazást lehetővé tevő feltételeknek is meg kell felelniük, és óránként száz kilométer megtételére kell alkalmasnak lenniük. A vonatok 30-40 méter hosszúak lesznek, és két vezetőállásuk kell hogy legyen. A MÁV-Start 2017. február 8-ig várja az ajánlatokat. A kiírásban nem szerepel összeg, de a korábbi tájékoztatások szerint a szerelvényekre 10 milliárd forint áll rendelkezésre.

A tram-train ötlete az utóbbi időben egyre többször került elő a korábban Hódmezővásárhely polgármestereként ténykedő Lázár János kancelláriaminiszter kormányinfóin. Mint kifejtette, Szegednek és Vásárhelynek egy agglomerációt kell alkotnia, kiaknázva az ipari-gazdasági-munkaerő-piaci együttműködésben rejlő lehetőségeket, ezért olyan politikát szeretne, amely összekapcsolja és ezáltal is erősíti a két várost. A helyközi közlekedésre és városi használatra is megfelelő villamosok elsősorban Németországban terjedtek el. A fejlesztéssel a kétszázezres Szeged, a 47 ezer lakost számláló Vásárhely, valamint a két város között fekvő Algyő közlekedése is fejlődik. A két végpont között naponta több ezer ember utazik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 07.