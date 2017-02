Inkább lelépnek a napenergiás vállalkozások

Menekülnek az országból a napenergia-szektorban tevékenykedő vállalkozók a napenergiával működő, úgynevezett szolárrendszerekre kivetett példátlanul magas környezetvédelmi termékdíj miatt. A márciustól bevezetni tervezett elosztói teljesítménydíjjal pedig a napelemeket használó háztartásokat hozza bizonytalan helyzetbe a kormány – mondta a Magyar Napelem-, Napkollektor-szövetség elnöke. Kiss Ernő közölte: egyre több napelemmel foglalkozó vállalkozás települ át valamely szomszédos országba, mert akkor nem kell megfizettetniük az ügyfeleikkel a Magyarországon 2015 januárjától a napelemekre kirótt kilogrammonként 114 forintos környezetvédelmi termékdíjat.

Ez a tétel hatszor akkora, mint az Európában ugyancsak magasnak számító belga termékdíj. Emellett a kevésbé veszélyes hulladéknak minősülő napcellákat terhelő tarifa idehaza kétszerese az erős szennyezőanyagokat tartalmazó akkumulátorok termékdíjának. Kiss Ernő kifejtette: egy-egy napelemtáblára hozzávetőleg nettó 2500 forint a díj. Szlovákiában ezt nem kell megfizetni, s ott a forgalmi adó is csak 20 százalékos az itteni 27 százalékkal szemben. Így az északi szomszédunkhoz áttelepülő cégek máris közel 10 százalékos árelőnyt képesek biztosítani a megrendelőiknek. Vagyis egy átlagos, 1–1,5 millió forintos költséggel felszerelt szolárrendszer eleve 100–150 ezer forinttal olcsóbb, ha azt egy szlovákiai vállalattól rendeli meg az ügyfél. Emiatt számos társaság áttelepült, és ott adózik. A szakértő hozzátette: az ár nem mellékes a beruházások megtérülési ideje szempontjából sem. Ez Magyarországon a magas közterhek miatt 8-10 év a máshol mért 5-6 évvel szemben.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a szakma levélben fordult a kormányzathoz, hogy felvilágosítást kérjen az eddig beszedett mintegy kétmilliárd forint felhasználásáról. A kabinet ugyanis azzal indokolta a sarc kirovását, hogy meg kell teremteni az anyagi hátterét a napelemhulladékok újrahasznosításának. A kormányzati válasz azonban végül az lett, hogy a kabinet adóként kezeli és a költségvetésbe építi be a beszedett termékdíjat. A kormány az új adóval viszont már a napelemeket telepítő családokat veszi célba. A MANAP Iparági Egyesület tájékoztatott arról, hogy azoknak, akik március 31. után adják be igényüket háztartási méretű kiserőmű (így napelemes rendszerek) csatlakoztatására, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelete szerint 4 kilowatt teljesítmény felett elosztói teljesítménydíjat kell fizetniük. A MANAP álláspontja, hogy ugyan a díj mértéke egyelőre nulla forint, ám nincs biztosíték arra, hogy ez nem változik meg a jövőben.

Kiss Ernő úgy véli: valószínű, hogy ez a tarifa nem lesz mindig nulla forint, mert akkor nem volna szükség a bevezetésére. A szakember szerint az új sarc a hazai napelemet működtető háztartások zömét érinti és elbizonytalanítja. Nem zárható ki az sem, hogy a kabinet később akkora teljesítménydíjat kér a háztartásoktól, hogy nem éri majd meg a szolárrendszerek üzemeltetése. Az elnök bejelentette, hogy a szervezete tegnap kampányt indított, amelynek keretében ingyen elkészíti és benyújtja a telepítési igénybejelentéseket a hatóságokhoz még a március végi határidő előtt, hogy minél többen mentesülhessenek az új „adó” jövőbeni fizetése alól.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 23.