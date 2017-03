Jegybankár lehet Parragh László felesége

Tovább épül a haveri kapitalizmus Magyarországon, miután Parragh László felesége kerülhet komoly szaktudást igénylő pozícióba a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába. A jegybanki alapítványok tulajdonában lévő cég oktatási intézményét pedig Fidesz-közeli vállalkozás építheti fel a becsültnél drágábban, összesen 12 milliárd forintért.

A jegybank két monetáris tanácstagjának jár le a hatéves mandátuma március végén, illetve április elején. A 2011-ben kinevezett Cinkotai János az Origo értesülése szerint távozik a jegybanki testületből, és helyét Parragh Bianka, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének felesége veheti át. Parragh Bianka, bár közgazdász végzettségű, monetáris politikával nem foglalkozott, emiatt esetleges kinevezése enyhén szólva is döbbenetes lenne. A Monetáris Tanács dönt például a jegybanki alapkamat mértékéről és a jegybank monetáris eszköztáráról, éppen ezért óriási befolyása van az MNB és ezáltal Magyarország monetáris politikájára. Cinkotai János például a hazai infláció egyik legnagyobb szaktekintélyének számít, jegyzeteiben több évtizedre visszamenőleg fel vannak jegyezve a fogyasztói árak magyarországi változásai. Szakmai körökben Mr. Inflációnak nevezik, hazánkban ő tudja legpontosabban megbecsülni a fogyasztói árak változásának irányát és ütemét. (A jegybanki alapkamat meghatározásának egyik legfontosabb eleme az infláció várható alakulásának ismerete, emiatt sem mindegy, hogy kik ülnek a Monetáris Tanácsban.)

Parragh Bianka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara, Közpénzügyi és Államháztartási Intézetének adjunktusa, emellett az Óbudai Egyetemen a Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézetében is adjunktusként dolgozik. Kutatási területe a gazdasági szabályozás és koordináció az állam, illetve a gazdasági szereplők kapcsolatrendszerében, a gazdasági szereplők vállalati versenyképességi összetevői, a menedzsment és a vezetésszervezés.

Baráti cég kapott milliárdokat A ZÁÉV Építőipari Zrt. húzhatja fel Kecskeméten a jegybanki alapítványok új oktatási intézményének otthont adó épületet – jelent meg szerdán a Közbeszerzési Értesítőben. Ez a cég igen jó viszonyt ápol a kormánypártokkal, a cégadatbázis szerint megszámlálhatatlanul sok állami és önkormányzati közbeszerzésen nyert az elmúlt években. A beruházás értéke nettó 11,99 milliárd forint, a campus építtetője a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Ennek tulajdonosa pedig a jegybank által botrányos körülmények között létrehozott hat Pallas Athéné alapítvány. Az intézmény a Kecskeméti és a Szolnoki Főiskola összeolvadásával jött létre tavaly júliusban.

Parragh Bianka korábban sem szakmai tudása miatt került a hírekbe. Ahogy három éve a HVG megírta: az MKIK elnöke, Parragh László két olyan cégben érdekelt, amely nem fizette be a kamarai regisztrációs díjat, egyik vállalkozásban a felesége is szerepel. Mint ismert, 2012-től minden cégnek kötelezően regisztráltatnia kell magát a területileg illetékes kamaránál, és évi 5 ezer forint kamarai hozzájárulást kell fizetnie. Az erről szóló törvényjavaslatot éppen az MKIK támogatásával fogadta el a parlament 2011 végén, és a regisztráció egyik szorgalmazója Parragh László volt. A 2014-es cikk szerint a Parragh Kft. nem található a regisztrációs díjat befizető cégek között. A cégnyilvántartásban a társaság tulajdonosa Parragh László, valamint az egyesült államokbeli offshore paradicsomban, Delaware államban bejegyzett International Tiles Connections Corporation (a cég kézbesítési megbízottja Parragh Bianka). A Parragh Kft. egyébként a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. jogutódja, amely régen az ország egyik legismertebb csempe- és szaniterforgalmazó cégének számított. Emellett az International Tiles Connections Corporation tulajdonos még a Fusionics Kft.-ben, amely szintén nem fizette be határidőre a kamarai regisztrációs díjat.

Az Origo információi szerint a másik monetáris tanácstag, Kocziszky György mandátumát meghosszabbítják.