Jelentős kenyérdrágulásra készülhetünk

Nem tisztünk, és jogosítványunk sincs arra, hogy beleszóljunk a pékek dolgába, vagyis abba, hogy emelik-e a kenyér árát az egyes pékségek, vagy sem – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Magyar Pékszövetség szakmai titkára. Werli Józsefet arról kérdeztük, reálisnak tartja-e a Tolna és Baranya megye pékszövetség elnökének a Teol.hu portálon megjelent nyilatkozatát, amely szerint 15 százalékkal fog emelkedni a kenyér ára a közeli jövőben, akár már februárban. A cikkben Kászpári Károly arról beszélt, hogy régóta halogatott áremelésről van szó, amelyet az egyre nagyobb szakemberhiány és az ez évtől érvényes minimálbér-emelés együttesen kényszerített ki. A megyei elnök szavai szerint mindezek miatt az egy dolgozóra jutó költség átlagosan 23 ezer forinttal lesz nagyobb. Szerinte valójában harmincszázalékos emelésre lenne szükség, de ebből valószínűleg csak 15 százalék valósul meg.

hirdetés

Werli József is nagy tehernek nevezte a minimálbér-emelést, de szerinte azt az adott pékség egyedi gazdasági körülményei döntik el, hogy képes-e kigazdálkodni a béremelés pluszköltségeit, vagy valóban kénytelen emelni az árakon. Az is sokat nyom a latban, hogy az adott környéken korábban milyen árak alakultak ki. Ráadásul a végső fogyasztói árak alakításában az is szerepet játszik, a kereskedők miként döntenek egy esetleges áremelés után: továbbítják a fogyasztóknak, vagy maguk is kénytelen lesznek változtatni áraikon. Lapunk hiába kereste ez ügyben Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét is, aki korábban elzárkózott a Napi.hu kérdésétől, miszerint a pékszakma egységesen készül-e februárban az áremelésre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 14.