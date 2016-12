Jóval olcsóbb lehet a baromfi

A friss áfaváltozások miatt jövőre csökken majd a baromfihús, a tojás, a friss tej, a vendéglátás egy részének és az internet-szolgáltatásnak az áfája – emlékeztetett a Blokk.com. A gazdasági szakportál megemlíti, hogy az élelmiszerboltosoknak nemcsak az áfakulcs csökkentésével kell megbirkózniuk, hanem a kötelező minimálbér-emeléssel is. Az utóbbi minden valószínűség szerint nehezebb feladat, mert nincs rá elég pénz, hiába a járulékcsökkentés. A minimálbérek emelése a beszállítókat és a vendéglátást is megrázza majd, így nyomja majd felfelé a költségeket és végső soron valamelyest az infláció egészét is.

A Blokk.com elemzése rámutat, a kötelező minimálbér-emelés akár üzletbezárással is járhat. A boltosoknak valahonnan elő kell teremteniük az emeléshez kellő pénzt, így előfordulhat, hogy aki szorult helyzetben van, az felhasználja az áfapénzt. Ezt a feltételezést alátámasztja, hogy a kiskereskedelemben a havi bruttó átlagkereset 164 ezer forint, a legalacsonyabb béreket az élelmiszerboltosok adják. Ráadásul az élelmiszerboltokban aki eladó, azaz nem árufeltöltő, vagy nem pénztáros és takarító, annak kötelező a szakképesítés is, tehát a magasabb szakmai bérminimum. Így itt sokkal nagyobb a kötelező legkisebb bér megugrása.

Jelenleg a baromfihús és a tojás áfája 27 százalék, a friss tejé viszont csak 18 százalék, tehát az árváltozásokat az új 5 százalékos áfakulcs mellett ennek figyelembevételével kell számolni. A vendéglátás és az internet áfája is 27 százalékról csökken 18 százalékra. Ez azt jelenti, hogy ahol 27-ről 5 százalékra csökken az áfa, ott a régi fogyasztói árhoz képest 22 százalékos lehet az árcsökkenés. A friss tej esetében 11 százalék árcsökkenés után kell kutakodni. A vendéglátáson és az internet-szolgáltatáson van a legkevesebb keresnivaló, 7 százalék – számolta össze a Blokk.com.

A portál szerint az év eleji árak változhatnak év közben is, és nem csak a minimálbér miatt. A nyers tej mint alapanyag felvásárlási ára tovább emelkedhet, a húsvéti ünnepek a tojás árát húzzák fel. A baromfi áfacsökkentése egyszerűbbnek ígérkezik a sertésénél, mivel húsa, vágási mellékterméke és belsősége is frissen, hűtve és fagyasztva, egyaránt 5 százalékkal adózik 2017-től. A sertésbelsőség ehhez képest például kimaradt az áfacsökkentésből egy évvel ezelőtt. A feldolgozott baromfikészítmények áfája, például a felvágottaké marad 27 százalék.

A tojás hivatalosan madártojást jelent, de főzve, tartósítva már nem csökken az áfája. A tojásnak több mérete is van, ennek megfelelően különböző árakkal találkozni a polcon, ráadásul nem csak a darabárat kell feltüntetni, hanem a kilós árat is. Nem tudni, hogy a vásárlók mennyire figyelnek oda a tojás kilós árára, mindenesetre a legfrissebb árfeltüntetési szabály, hogy március közepe tájékát követően a kilós egységárat ugyanolyan betűmérettel kell a polcon feltüntetni, mint a többit.

A friss tejek majd az 5 százalékos áfakulcs alá esnek, a hőkezelt tejek azonban nem.

A Blokk.com szerint a vendéglátás esete sem egyszerű. Helyben kell készülnie az ételnek, helyben is kell elfogyasztani, nem is akárhogyan: felszolgálva, ülve, asztalnál. Az önkiszolgáló étterem megúszta, ott is 5 százalékos lesz az áfa, de ha valaki el akarja vinni a vendéglátóhelyen rendelt ételt, vagy megrendeli interneten, már 27 százalék az áfakulcs. A munkahelyi vendéglátás 27 százalékos áfakulcsa nem csökken.