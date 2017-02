Kiadják Amerikának a fájlmegosztás nagyágyúját

Kiadja az Egyesült Államoknak az internetes fájlmegosztás pápájaként is emlegetett német-finn származású, Kim Dotcomként is ismert Kim Schmitzet Új-Zéland – erről döntött az óceániai ország bírói testülete.

A Megaupload elnevezésű fájlcserélő (zenék, filmek, sorozatok és videojátékok) program alapítójának így tizenháromrendbeli váddal – köztük internetes kiberkalózkodás, jogdíjsértés és pénzmosás – kell szembenézni Amerikában. A brit The Guardian beszámolójában így azt is megjegyezte, Schmitz akár húsz év letöltendő börtönt is kaphat.

Kim Dotcom harca a hatóságokkal nem új keletű, az amerikai film- és zenegyártók hosszú évek óta vádolják azzal, hogy fájlmegosztó szolgáltatásaival megsérti a jogdíjszabályokat. A rongyrázásáról ismert, a luxust nagyipari szinten űző és azzal kérkedő most 43 éves férfi még 2009-ben érkezett Új-Zélandra, s egy évvel később, 2010 novemberében kapott tartózkodási engedélyt.

Dotcom egyébként „internetes szabadságharcosnak” tartja magát, Új-Zélandon Internetpárt néven politikai alakulatot is létrehozott, ám a 2014-es választásokon nem sikerült mandátumot szerezniük.

A mostani bírósági döntés pikantériája egyébként az, miként azt maga az érintett is megjegyezte egy Twitter-bejegyzésében, hogy a helyi jogdíjvédelmi törvények értelmében egy internetszolgáltatót nem lehet büntetni a felhasználók vétségei, jogszabályt megsértő magatartása miatt. „Csak akkor, ha ő Kim Dotcom?” – biggyesztette oda bejegyzése végére Schmitz.

New Zealand Copyright Law (92b) makes it clear that an ISP can't be criminally liable for actions of their users. Unless you're Kim Dotcom?