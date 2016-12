Kína lehagyhatja az amerikai gazdaságot

Londoni pénzügyi elemzők szerint a következő évtized végére Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága a dollárban számolt nominális hazai össztermék (GDP) alapján, a második helyre utasítva az Egyesült Államokat.

A City egyik legtekintélyesebb gazdasági-üzleti elemzőcége, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden év végén összeállítja a következő másfél évtizedre szóló prognózisát a világ vezető gazdasági erőcentrumainak sorrendjéről (CEBR World Economic League Table, WELT).

Hétfőn ismertetett idei elemzésükben a ház szakértői közölték: a kínai gazdaság növekedésének lassulása és a következő amerikai elnök, Donald Trump által kilátásba helyezett jelentős költségvetési ösztönzés ellenére azzal számolnak, hogy 2029-ben az Egyesült Államok és Kína helyet cserél a legnagyobb gazdaságok globális ranglistájának első két helyén.

A CEBR elemzői szerint Trump főleg infrastruktúra-fejlesztési programokra összpontosító ezermilliárd dolláros tervének első gazdaságélénkítő hatásai legkorábban 2018-ban vagy 2019-ben jelentkezhetnek, akkor is, ha sikerül jövőre finanszírozást elkülöníteni erre az amerikai költségvetésben. A ház szerint, ha magánszektorbeli finanszírozást is be kell vonni a programba, akkor a növekedésösztönző hatás még későbbre tolódhat.

A ház közgazdászainak jelenlegi számítási modellje alapján Kína 2030-ban már jelentős előnnyel vezeti majd a világ legnagyobb gazdaságainak listáját: a cég hétfői előrejelzése szerint a kínai GDP-érték abban az évben 35 294 milliárd dollár, az amerikai hazai össztermék 32 505 milliárd dollár lesz.

A CEBR elemzői szerint a világkereskedelem egészének növekedésére lefelé ható kockázatot jelent a protekcionizmus erősödése.

Ezt más nagy londoni házak – különösen az amerikai–kínai kereskedelmi kapcsolatokban – kifejezetten súlyos kockázatnak tartják.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő átfogó év végi globális előrejelzésében felidézte, hogy Trump a mexikói importra 35, a kínai importra 45 százalékos vám kivetését helyezte kilátásba. Mivel azonban a teljes amerikai import 35 százaléka Kínából és Mexikóból érkezik, e büntetővámok valójában az amerikai fogyasztót terhelő adóként jelennének meg, felhajtva az inflációt, csökkentve ezáltal az amerikai reáljövedelmeket. Emellett a biztosra vehető kínai ellenlépések rontanák az amerikai exportkilátásokat is – hangsúlyozták a Fitch londoni elemzői.

A CEBR hétfőn ismertetett előrejelzése szerint a brit EU-tagságról tartott júniusi népszavazás – amelyen a többség a kilépésre voksolt – már rövid távon helycserét okoz a legnagyobb gazdaságok világranglistáján, elsősorban a font leértékelődése miatt. A ház azzal számol, hogy Franciaország a dollárban számolt GDP-érték alapján már az idén átveszi a világ ötödik legnagyobb gazdaságának járó helyezést a brit gazdaságtól, amely így a hatodik helyre szorul.

A cég távlati előrejelzése szerint Nagy-Britannia 2030-ban már csak a 8. legnagyobb gazdaság lesz.

A CEBR várakozása szerint mindeközben India töretlen lendülettel halad felfelé a ranglistán, 2018-ban megelőzi Nagy-Britanniát és Franciaországot, 2021-ben Németországot, 2024-ben Japánt, és az előrejelzési időszak végére a világ harmadik legnagyobb gazdasága lesz Kína és az Egyesült Államok után.

A CEBR hosszú távú prognózisa szerint a magyar gazdaság a vizsgált 188 ország közül 2030-ban a 65. helyen áll majd a dollárban mért hazai össztermék alapján. A cég várakozása szerint a magyar nominális GDP-érték 2017-ben 117 milliárd dollár, 2030-ban 173 milliárd dollár lesz.

A CEBR londoni elemzői az idei évre 2,3 százalékos, 2030-ig éves átlagban 2 százalékos növekedést várnak a magyar gazdaságban.