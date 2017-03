Kivételezett helyzetben az Arton Capital

Egyetlen olyan cég van a letelepedésikötvény-programban, amelyet Magyarországon jegyeztek be, a többi kivételezett vállalkozást egytől egyig adóparadicsomnak számító helyszínen alapították. Sokáig nem volt világos, hogy a korrupciógyanús letelepedésikötvény-programban részt vevő nyolc cég közül az egyiket miért Magyarországon hozták létre, miközben a többit a Kajmán-szigeteken, Liechtensteinben, Cipruson vagy éppen Szingapúrban. Az Arton Capital Kft. esetében annyit tudni, hogy Rogán Antal kabinetminiszter évfolyamtársa, a bolgár származású Balogh Radosztina vezeti, és a Közel-Kelet szinte összes országára, valamint egyes afrikai és ázsiai piacokra is megkapta a forgalmazási engedélyt az Országgyűlés fideszes többségű gazdasági bizottságától. A cégnek négy bolgár tagja van, köztük Tchilinguirian Armand Arton az osztrák bejegyzésű Arton Group GmbH egyik tulajdonosa, ez a cég a magyar vállalkozásnak is tagja. Az Arton Group egy nagy nemzetközi befektetési és vízumügynökség.

Lapunk úgy tudja, hogy amikor a magyar letelepedésikötvény-üzletről megszületett egy genfi szervezet tanulmánya – amelyet múlt héten mutattak be Budapesten a Transparency International részvételével –, az Arton Group perrel fenyegetőzött a magyar Arton Capital Kft.-vel kapcsolatos megállapítások miatt. A cégnek ugyanis nem mindegy nemzetközi relációban, hogy milyen megállapítások születnek egy igen korrupciógyanús letelepedési programmal kapcsolatban. Annyira azért nem félti a renoméját, hogy elugrana a komoly extraprofitot jelentő üzleti lehetőség elől. Az Arton Capital Kft. ugyanis olyan jól feküdt a magyar kormánypártoknál, hogy külön fejezetet szenteltek neki a letelepedési kötvények értékesítését lehetővé tevő jogszabályban. A Rogán Antal által 2012 októberében kezdeményezett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény módosításakor ugyanis különleges jogokat kapott az a cég, amely magyarországi székhellyel rendelkezik. Míg más vállalkozások esetében területileg és állampolgárság alapján osztották fel a világ országait, az Arton Capital Kft. – mint magyar székhelyű társaság – bármilyen hovatartozású külföldinek intézhet letelepedési engedélyt a kötvényprogramon keresztül. A cég esetében tehát nem érvényesül a területi és állampolgársági leosztás elve.

Az Arton Capital Kft.-ről korábban már megírtuk, hogy részben az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett European Bond Program Management Consultancy (EBPMC) nevű cégén keresztül szerződik a pénzes külföldiekkel. Ezt igazolják az Arton üzleti kimutatásai is, hiszen 2015-ben például arról számolt be a társaság, hogy az értékesítés nettó árbevétele 330 millió forint volt, holott csak abban az évben hozott ügyfelek után járó szolgáltatási díjjal számolva is legalább 2,4 milliárd forintnak kellett volna befolynia a vállalkozáshoz. Erre aligha van más magyarázat, mint az, hogy a legtöbb ügyfelével az új offshore-helyszínként számon tartott, emírségi Abu-Dzabiban bejegyzett EBPMC nevű cégén keresztül szerződik az Arton Capital.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.25.