Leisztinger: Nem jó, ha túl nagy ellenséged kerül túl magasra

A korábban MSZP-közeliként számon tartott Leisztinger Tamás agrárvállalkozásainak egy része és szállodaláncának jelentős darabja is Mészáros Lőrinc közelében landolt. A nyilvánosságot többnyire kerülő üzletember a Magyar Narancsnak adott interjút.

Olyan, hogy valaki teljesen független legyen, pláne üzletemberként, nem létezik. Legalább a bürokráciával mindenki szembesül. Mondjuk inkább azt, hogy nem ennek a rendszernek vagyok a gyermeke – olvasható Leisztinger Tamás Magyar Narancsnak adott interjújában. Bár furcsán hangozhat, de az üzletember várta a 2010-es váltást. – Gyurcsány Ferenc utolsó miniszterelnöki évében méltatlan dolgokat művelt, ezután jött Bajnai Gordon, aki szintén csalódást okozott. 2010-ben tehát irreálisan optimistán álltam ehhez az egészhez, mert azt gondoltam, hogy annál ami volt, csak jobb jöhet – mondja. Az utolsó két évben már nagyon rossz volt a hangulata, azt várta, hogy az Orbán-kormány racionális döntéseket fog hozni.

hirdetés

Arra a kérdésre, hogy várakozásai teljesültek-e, azt felelte: sok minden attól is függ, hogy a hatalmi piramisban ki hova kerül, hogyan mozognak a támogatók, az ellenségek. A végső berendezkedéstől nagyon függ, hogy például egy adott vállalattal mi történik. – Ha túl nagy ellenséged kerül túl magasra, az nem egészséges. De 2010-ben még nem lehetett pontosan tudni, hogy mi fog történni – mondta. Az, hogy bevásárolt a fociba, nem ennek a logikának a következménye, azt már korábban eldöntötte. Ráadásul ezt nem is politikus tanácsolta neki, hanem Csányi Sándor, az MLSZ elnöke. Szombathelyen és Diósgyőrben tárgyaltak, és ez utóbbi klubnál valamiért szívesebben fogadták. Befektetése sok fájdalmat okozott, sokba kerül, de a pénzügyeket figyelmen kívül hagyva is inkább negatív hozadéka van. – Sok és sokféle céget vezettem már életemben, de olyat még sehol nem tapasztaltam, mint a Diósgyőrnél. Az emberi problémák, a tisztesség hiánya, a teljesítmény nélkül adott nagy pénzek; nagyon kiábrándító – magyarázza. Hozzáteszi, hogy vannak különösen jó pillanatok is, de a dolog így, ebben az állapotában nem éri meg.

Az interjúban szó van arról is, hogy 2010 után több olyan ügyben is nyomozás indult, amelyben cégei érintettek voltak, de ezek közül csak egynél volt közvetlen érintettség. Ez egy 2004-es Hunguest Hotels-tőkeemelés volt, amely Leisztinger szerint az egyetlen olyan vizsgálat volt, amelyet talán politikai indíttatásúnak lehetne minősíteni. Ám ez is hamar lezárult, nem találtak semmit.

Igazán nagy szívfájdalma, hogy az ország legjobbjai közt lévő tehenészetei alól kiment a föld, amire nem volt felkészülve. Beszélt arról is, hogy 19 Hunguest-szállodájából 15-öt eladott. Elmondása szerint korrekt árat kapott értük. Ajánlattal Jászai Gellért kereste meg, akivel 2010-ben egyszer már megállapodott az eladásról. Állítja, nem tud arról, hogy ezek Mészáros Lőrinc közelébe kerültek volna, az pedig, hogy Garancsi Istvánnak adta el Fejér megyei agrárcégeit, a véletlen műve.

hirdetés

Leisztinger Tamás szerint a gazdaság egyik ágazata sem tud a NER-től függetlenül működni, ugyanis minden üzletet a bürokrácia szabályoz, „Olyan nincs, hogy valaki a regnáló hatalom ellen legyen, ezt mindannyian megtanultuk az elmúlt 20 évben. Naivitás, hogy lehet itt vitézkedni. Dehogy lehet” – mondta.