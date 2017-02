Lesújtott a Magyar Nemzeti Bank

A jegybank 45 millió forint bírságot szabott ki piacbefolyásolásért a magyar tőzsdén jegyzett Enefi leányvállalatára, az Eetek Ltd.-re, egy természetes személyt bennfentes kereskedelemért 75 millió forintra bírságolt, és büntetőfeljelentést is tett az egymással összefüggő ügyekben – közölte az intézmény.

Az MNB tájékoztatása szerint az Enefi-részvények tőzsdei árában és a kereskedés volumenében tavaly február–márciusban jelentős emelkedés következett be. A jegybank megállapította, hogy az erőteljes áremelkedés döntő részben a ciprusi székhelyű Eetek Ltd. nevében egy természetes személy által beadott vételi megbízások miatt történt. Az ügyletek az Enefi-részvények árfolyamát mesterségesen magas, rendellenes szintre állították be.

A központi bank azt is megállapította, hogy az ügyben érintett, az Eetek Ltd.-vel és az Enefivel is kapcsolatba hozható, a törvény szerint bennfentesnek minősülő természetes személy a bennfentes információt felhasználva a korábban mesterségesen magas szintre feltornászott árfolyamon több százmillió forint értékben kötött ügyletet az Enefi-részvények piacán.