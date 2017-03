Magyarország is küzdhet a Tesla óriásgyáráért

MNO, 2017. március 11., szombat 18:14

Elon Musk, a Tesla vezére tavaly novemberben jelentette be, hogy idén kiválasztják azt a helyszínt Európában, ahol a vállalat legújabb Gigafactoryje felépülhet. A tervezett beruházás értéke csaknem 5 milliárd euró lehet és közvetlenül, illetve közvetve 17 ezer embernek adhatna munkát, így nem csoda, hogy az elmúlt hetekben több európai ország is jelezte, szívesen otthont adna az új üzemnek - írja a Portfolio.hu. A lap szerint ugyan biztosan nem jelenthető ki, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium válaszaiból úgy tűnik, már Magyarország is harcolhat a gigaberuházásért.