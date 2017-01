Marad a kéményseprőhiány

Szinte bizonyos, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kéményseprői egyes területeken nem voltak képesek december végéig elvégezni az alapvető szolgáltatásokat, az úgynevezett sormunkákat sem. Vagyis a tüzelő-fűtő berendezések menetrend szerinti ellenőrzését, tisztítását, valamint a kötelező felülvizsgálatát – tudtuk meg a Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) elnökétől. Vámos Csaba elmondta: ez annak a következménye, hogy a kéményseprési ágazatban óriási a szakemberhiány. Főként abban a 17 megyében, illetve azon a 2499 településen, ahol tavaly júliusban az OKF vette át a kéményellenőrzési feladatokat. Ezt a szervezet úgy próbálja csillapítani, hogy közmunkásokból képez ki kéményseprőket.

hirdetés

Szakmai számítások szerint a megyénként negyven-ötven új szakember kitaníttatása – egyénenként egy-egy millió forintos költséggel számolva – összesen megközelítőleg 850 millió forint kiadással járhat, amit az adófizetők állnak majd. A legalább három hónapos gyorstalpaló átképzési program Vámos Csaba információi szerint már meg is kezdődött, így az új kéményseprők az év közepétől, minimális gyakorlattal, hivatalosan akár már kiképzett szakemberként végezhetik a kéményellenőrzési munkákat. – Valódi szaktudásuk és megfelelő tapasztalatuk azonban aligha lesz addigra – jegyezte meg a szakszervezeti vezető. Mint hozzátette: ha az OKF hallgatott volna a szakmára, és az ígéreteit betartva, júliustól átvette volna az országban dolgozó több mint 900 főből álló teljes szakembergárdát, vagyis nem csak 450-500 főt, akkor most nem lenne ennyire égető a munkaerőhiány az ágazatban.

Vámos Csaba azt is szóvá tette, hogy az OKF kéményseprői közül a napokban többen panaszkodtak amiatt, hogy nem kaptak megfelelő téli felszerelést – például meleg kabátot, bakancsot – a munkavégzéshez. Eközben a katasztrófavédelem eddig már milliárdokat szórt el kéményseprési tevékenysége beindítására – fogalmazott az elnök.

Valóban szakemberhiány alakult ki

Hajdú Márton tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője korábban kérdésünkre válaszolva elmondta: valamennyi előírt sormunkát képesek határidőre elvégezni az OKF munkatársai, annak ellenére, hogy valóban szakemberhiány alakult ki a kéményseprési iparágban. Így az OKF-nél is folyamatosan próbálnak újabb munkatársakat felvenni. A szóvivő előző megkeresésünkkor azt is közölte, az OKF valóban vizsgálja annak a lehetőségét, hogy miként lehet a közfoglalkoztatottakat átképezni kéményseprő szakemberré. – Ez azonban csak egy lehetőség a sok közül a szakemberhiány megszüntetésére – tette hozzá. A szóvivőnek ezúttal is feltettük a kéményseprési ágazat helyzetével kapcsolatos kérdéseinket, ám azokra lapzártánkig nem érkezett válasz.

Emlékezetes, az elmúlt év közepétől a kötelező ellenőrzések számát a korábbi évi egy alkalomról kétévente egyre csökkentette a kormány a gáztüzelésű rendszereknél, míg a hagyományos fűtés esetén maradt az évi egy ellenőrzés. Az ágazati szakszervezet (KOSZ) elnöke továbbra is úgy véli: óriási hiba volt a kormányzat részéről a kötelező felülvizsgálatok számának lefaragása, mert emiatt növekedhet a tüzelési balesetek száma. Már korábban is többször elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartja a gázkészülékek kéményének kétévenkénti ellenőrzését, mert ez a legveszélyesebb kéménytípus. Tavaly Pintér Sándor belügyminiszternek írt levelében is kifogásolta a katasztrófavédelem hatósági felügyeletének munkáját. Ellenőrzéseik során ugyanis találkoztak olyan piaci szolgáltatóval, aki szakmunkás végzettség és erkölcsi bizonyítvány nélkül alkalmazott munkavállalókat. Vámos Csaba akkor ezt úgy értékelte: miközben elrendelték, hogy a katasztrófavédelem szolgáltatása ingyenes legyen, a magyar vállalkozókat magukra hagyták.

hirdetés

Vámos Csaba arról is beszámolt, hogy Magyar Munkavállalókért Mozgalom néven a társaival együtt egy új szervezetet hozott létre, amelynek az egyik legfőbb célkitűzése a dolgozók érdekeinek védelme azokon a területeken is, ahol a szakszervezetek a munkavállalói jogok megnyirbálása miatt tehetetlenek. A szervezetet – amelyet a bíróság 2016 decemberében jegyzett be – magánemberként hozta létre, és jelenleg csak néhány tagja van – közölte a KOSZ elnöke.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 11.