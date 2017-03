Maradt az alapráta

Nem változtatott a 0,9 százalékon álló jegybanki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tegnapi ülésén. Ez nem okozott meglepetést, hiszen elemzők úgy vélik, a jelenlegi szintről tovább már nem fog csökkenteni a jegybank. Sőt, inkább azzal számolnak, hogy lassan inkább az emelés kerülhet szóba. Ez utóbbira azonban ebben az évben még nem számítanak, inkább 2018-ban kerülhet sor erre. A mostani döntés része az is, hogy nem változtattak a kamatfolyosón, annak nagyságát továbbra is a mínusz 0,05 százalékos egynapos betét és az alapkamattal megegyező, egy hetes betét 0,9 százalékos mértéke határozza meg.

Az elmúlt időszakban a jegybank az alapkamathoz ugyan nem nyúlt, azonban szakértők arra számítanak, hogy jelenlegi legfontosabb eszköze, a három hónapos irányadó eszközének korlátozására ismét sor kerülhet. A bankrendszer likviditását befolyásoló eszköz március végére előirányzott mértéke 750 milliárd forint, a Portfoliónak nyilatkozó piaci elemzők arra számítanak, hogy június végére 600 milliárd forintra korlátozzák majd. (A döntés ma délután később lesz ismert.) Ugyancsak ma délután esedékes, hogy a központi bank nyilvánosságra hozza a bruttó hazai termék (GDP) és az inflációval kapcsolatos előrejelzéseit.

A nemzetközi elemzők, mindenekelőtt a JP Morgan szakemberei arra számítanak, hogy az egyéves infláció hamarabb eléri a jegybank által meghatározott 2-4 százalékos tűrési sáv három százalékos közepét, mint arra az MNB számít. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, annak azonban nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a sáv felső határát is átlépi a pénzromlás mértéke. Azt is kiemelik, hogy a várt konszenzusnál 75 milliárd forinttal nagyobb mértékben, 225 milliárd forinttal fogják csökkenteni a három hónapos betét maximális összegét.