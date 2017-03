Még mindig alulfizetik a vendéglátósokat

Az áfacsökkentés ellenére továbbra is elmarad a pincérek bére az átlagtól – tudtuk meg Várnai Zsuzsannától, a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet ügyvezető elnökétől, miután a Blokk.com gazdasági portál is felhívta a figyelmet erre a problémára. A Blokk.com számításai szerint januárban az éttermi dolgozók bére havi bruttó 159 ezer forint volt, miközben a nemzetgazdasági átlag a fizikai dolgozók körében 194 ezer forintra rúgott. De nem jártak jobban a vendégek sem, mert lenyelték az adómérséklést a vendéglősök, és még a forgalmuk is csökkent – éves szinten két százalékkal – januárban. Mint ismeretes, az év elejétől már nem 27, hanem 18 százalékos áfával adózik a vendéglátás, de az adóteher csökkentése okozta „nyereséget” az éttermek egyelőre nem adják tovább, inkább a bérek rendezésére fordítják. – Az ágazat 50 százaléka szakmai minimálbérért dolgozik. A januári kötelező, 25 százalékos minimálbér-emelést, úgy tűnik, sikerült kigazdálkodniuk a munkáltatóknak, de a fizetések még így is alacsonyak. Tavaly a bruttó keresetek átlagosan hét-nyolc százalékkal emelkedtek, a mi ágazatunkban azonban mindössze 2,9 százalékkal nőttek. Most ígéretet kaptunk arra, hogy a munkáltatói szövetségek, a szakszervezetek és a kormány április 1-jétől szigorúan ellenőrzi, hogy mindenhol megemelték-e a béreket. Fontos azt is megvizsgálni, hogy a dolgozókat nem tették-e át kevesebb fizetésért 4-6 órás munkakörbe, miközben valójában teljes munkaidőben dolgoznak. De el kell kerülni a bértorlódást is: ha valaki eddig valamivel többet kapott a minimálbérnél, arra nem vonatkozott a fizetésemelési kötelezettség, de joggal háborodhat fel, ha emiatt utolérik a minimálbéresek. Rajta tartjuk a szemünket a problémán, az áfacsökkentés következő ütemének – jövőre öt százalék lenne a terhelés – ugyanis az a feltétele, hogy valóban nőjenek a bérek az ágazatban – mondta Várnai Zsuzsanna.

– Az üzletek jövedelmezősége sem javult, hiszen a forgalmi adó mérsékléséből származó többletet a legtöbb helyen a bérekre, illetve kisebb mértékben a fejlesztésekre fordították. A szakemberhiány a legnagyobb kihívás, szükség van a bérek emelésére, hogy meg tudjuk tartani a kollégákat. Az éttermi és szállodai árak drasztikus emelése jelenleg még nem opció, így az áfacsökkentés az egyik legfontosabb elem a sok összetevős mechanizmusban – közölte lapunkkal a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Könnyid László hozzátette, a szektoron belül 2018-tól várható erőteljes bérnövekedés, a 180 ezres bérminimum és az öt százalékra csökkenő éttermi áfa miatt. Szerinte a szakemberhiány miatt biztosra vehető, hogy a felszabaduló pluszforrást a fizetések emelésére fordítják az ágazat szereplői, hiszen nem lesz más választásuk.

A lapunknak nyilatkozó szakemberek állásfoglalásából ugyanakkor az is kiderül, hogy az áfacsökkentés előtt sem volt kormányzati cél az alacsonyabb ár az éttermekben, inkább a dolgozók bérének emelését várták a folyamattól. A kedvezményes kulccsal azonban még mindig nehezen birkóznak meg a vendéglők. Könnyid László szerint az adóhivatali állásfoglalás ellenére továbbra is vannak értelmezési különbségek annak kapcsán, hogy mi számít 18-as és mi 27-es kulcsúnak egy étteremben. Mint mondta, a szövetség dolgozik a jelenlegi szabályozás egyszerűsítésén. Ismeretes, a kedvezményes forgalmi adó alkalmazásához több feltételnek kell teljesülnie. Egyebek között szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia, vagyis az ételt, illetve a helyben készült, nem alkoholos italt helyben kell elfogyasztani.

Nehéz kérdés a felszolgálási díj is, ami sehol sem kötelező, de a kétféle áfakulcs miatt rendkívül bonyolult a kiszámítása. Ha valaki ugyanis ételt rendel egy étteremben, arra 18 százalékos áfa vonatkozik, ám ha még alkoholt vagy nem helyben készített üdítőt is iszik, az már 27 százalékos kulcs alá esik. Könnyid László elmondta, hamarosan javaslatot tesznek az átláthatóságra a Nemzetgazdasági Minisztériumnál.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.28.