Mégis megvan a jegybanki aranytartalék

Mégsem tűnt el a Magyar Nemzeti Bank maradék aranytartaléka, hogy azt a Portfolio hírül adta ma délelőtt. A jegybank közleménye szerint mindössze annyi történt, hogy másutt tartották nyilván az aranykészletet, mint korábban. A Magyar Nemzeti Bank magyarázata szerint az az eltérés oka, hogy derivatív ügyleteken keresztül is történhet az arany befektetése, amely a statisztikai elszámolás sajátosságaiból fakadóan a jegybankmérleg másik során jelenik meg, ahogy ez most is történt. A Portfolio kérdésére a jegybank megerősítette, hogy egy swapügylet keretében került ki az aranytartalék sorról a 110 millió eurónyi tétel, ami vissza is fog oda kerülni. (A swapügylet lényege, hogy oda-vissza vásárlás történik, általában valamely devizában, ez esetben aranyban. Az eladás azonnal történik a napi árfolyamon, majd egy előre meghatározott időpontban és árfolyamon megtörténik a visszavásárlás.)

