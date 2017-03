Megsarcolná a diszkontláncokat a kormány

A kormány tovább folytatná az elsősorban külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncok elleni harcát: több olyan javaslatról is tárgyalnak, amelyek megsarcolnák ezeket a cégeket – írja az Index a birtokába jutott kormányzati előterjesztésre hivatkozva.

A portál szerint ezt a Lázár János vezette Miniszterelnökség és a Varga Mihály vezette Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nyújtotta be, és többek között minimum évi 20 milliárd forintot hajtana be az áruházaktól a parkolás megadóztatásával, emellett törvényben rögzítené, hogy mennyit költhetnek reklámra, ellehetetlenítené az áruházak ingyenes buszait, és kötelező létszámnövelést is elrendelne. Mindezt pedig részben az elmúlt hetek élelmiszerbotrányára hivatkozva tenné.

Mint írják, az „egyes fogyasztóvédelmi és a munkavállalók védelmével kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról a kereskedelempolitikai akciótervvel összefüggésben” című anyagot február 28-án terjesztette elő a Miniszterelnökség és az NGM, az Index pedig úgy tudja, szerdán már tárgyal is róla a kormány. A szöveg indoklása sűrűn hivatkozik az elmúlt hetek élelmiszerbotrányára.

Az előterjesztésből az Index kiemelte,

a kormány vagy a környezet használatáról, vagy a kereskedelemről szóló törvény alapján megadóztatnák az élelmiszerláncok parkolóit. Ez alól csak a 2000 fősnél kisebb településeken lévő boltok kapnának felmentést;

a reklámtörvényt úgy módosítanák, hogy a napi fogyasztási cikkeket áruló üzletek a bevételük maximum 0,5 százalékát költhetnék reklámra, mert így „a fogyasztók tudatosabban választhatnak a termékek közül, illetve a kisebb üzletek versenyhátránya is csökkenhet”. A javaslat szerint reklámnak minősülne, ha egy lánc ingyenes buszjáratot üzemeltet, és az is kiderül, hogy ezek a buszok befolyásolják és félrevezetik a fogyasztókat, szennyezik a környezetet, és kárt okoznak a tömegközlekedésben;

a kormány szerint a nagy áruházláncok nem foglalkoztatnak elég embert, ezért „a fogyasztók sok esetben nem kapják meg időben a megalapozott döntéshez szükséges, megfelelő minőségű információkat”. Úgyhogy törvénybe írnák, hogy mennyi embert kell az áruházaknak alkalmazni;

elővennék a vasárnapi zárvatartás visszavonása után előkerült, a szakszervezetek által is támogatott ötletet, hogy vasárnapi munkavégzés után 100 százalékos bérpótlékot kapjanak a dolgozók, és havonta minimum két szabadnapjuk kötelezően hétvégére essen;

módosítanák, hogy mit jelent diszkontnak és szupermarketnek lenni, „mivel egyre több diszkont létesít hűtőpultot, ezzel kijátszva azt, hogy 2018. január 1. után a világörökségi területeken tovább üzemelhessenek, továbbá az ellenőrzések átláthatóvá tétele miatt javasolunk egy új üzletkategória – kisméretű szupermarket – bevezetését”;

megtiltanák, hogy 400 négyzetméternél nagyobb boltban gyűjtőcsomagból áruljanak termékeket, kivéve gyümölcsöt-zöldséget és italokat, mert a kormány szerint ezek a csomagolások balesetveszélyesek, és megnehezítik a fogyasztók tudatos választását;

az élelmiszerbotrányra hivatkozva megerősítenék a Nébihet és a Fogyasztóvédelmi Hivatalt, a Gazdasági Versenyhivatal kapna egy külön elnökhelyettest, aki csak a napi fogyasztási cikkeket áruló boltokkal foglalkozna, a kiskereskedelmi szektor ellenőrzésének összehangolására pedig külön kormánybiztost neveznének ki.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a kockázatok csökkentése érdekében, az Igazságügyi Minisztérium határozott javaslata alapján az intézkedések ne egy „csomagban”, hanem több külön, önálló lépésben fogadják el és vezessék be – teszi hozzá az Index.