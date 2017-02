Mellár: Rossz vége lesz az erőltetett gazdasági növekedésnek

Erre az évre négyszázalékos GDP-növekedéssel számol a kormány, amit elsősorban uniós pénzből és béremelésekkel akar elérni. Amikor azonban három-öt év múlva elfogynak a közösségi források, és saját lábra kell állni, gyorsan ki fog derülni: sem minőségében, sem mennyiségében nincs meg az a termelő tőke, ami a növekedéshez kellene – olvasható Mellár Tamás közgazdász, egyetemi tanár 168 Órának adott interjújában. Azt jósolja, hogy kevesebb lesz a munkahely, több a közmunkás, még inkább elmaradunk a visegrádi országoktól is. Az élénkítéshez muszáj lesz adósságot növelni, így viszont elszaladhat a büdzsé hiánya, vagyis előbb-utóbb megszorításokat kell bevezetni.

Az interjúban szó van arról is, hogy a világ versenyképességi rangsorában a 69. helyen állunk, ez is mutatja, hogy a magyar tulajdonban álló vállalatok, amelyek az elmúlt években rengeteg pénzt kaptak, nem tették versenyképessé Magyarországot. Az export 20 százalékát is alig tudjuk megtermelni. A mezőgazdasági kivitelünk is problémás, mindössze 10 százalékot képez benne a magas hozzáadott értékű részarány, a külföldre eladott áru zöme élő állat, nyers hús, gabona, zöldség és gyümölcs.

A folyó fizetési és külkereskedelmi mérlegünk helyzete most még nagyon kedvező, ugyanis itt vannak a többségi külföldi tulajdonban lévő cégek, az uniós támogatások, és a külföldön dolgozók is hazaküldik a valutát. Ez elég ahhoz, hogy fedezze a többletfogyasztásból eredő importot. Viszont amint leállnak az uniós támogatások, romlani fog a mérleg. Sőt: mi van akkor, ha az Egyesült Államok valóban kiveti a 35 százalékos többlet importvámot a német autókra, ami miatt a cégek csökkenteni kényszerülnek termelésüket? Nem Németországban fogják kezdeni – emeli ki Mellár. Hozzáteszi: amint a nálunk lévő német gyárak csökkentik a kapacitásaikat, exportunk megroggyan. És akkor itt állunk a magasabb bérek miatt magasabb fogyasztásra szoktatott, elsősorban külföldi termékeket vásárló lakossággal. Akkor fog kiderülni, hogy gazdaságunk nem képes exporttal ellensúlyozni az importot.