Milliárdokat buktak a baromfitartók

Meghaladhatja a hat és fél milliárd forintot az a kárérték, amely a madárinfluenza miatt érte a baromfiágazatot – írja a Világgazdaság.

Bárány László, a baromfitartással és feldolgozással foglalkozó Master Good cégcsoport elnöke közölte: az állatok kötelező levágása miatti kártalanításon kívül a baromfitermelők, a tenyésztők és várhatóan az exportáló feldolgozók is számíthatnak különböző mértékű kompenzációra a magyar kormánytól a madárinfluenza okozta veszteségek enyhítésére. Kiemelkedően fontosnak nevezte, hogy azok az üzemek is kapjanak támogatást, amelyek a kialakult helyzet miatt akár 3-5 hónapig a szokásos vágómennyiség 20-40 százalékát vagy még ennél is kevesebbet tudják csupán feldolgozni.

A törvényben nem szabályozott körben történő esetleges kártalanításról még zajlanak a tárgyalások a Baromfi Terméktanáccsal, a részletekről további egyeztetések szükségesek – közölte a lap megkeresésére a Földművelésügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint állományfelszámolásra eddig több mint kétszáz állattartó helyen került sor, ahol több mint 2,4 millió állatot tartottak. A madárinfluenza-járvány eddigi közvetlen költségei meghaladják a 3,3 milliárd forintot, amelyből az állattartók kártalanítása több mint 2,7 milliárd forintot tesz ki.

Bárány László úgy fogalmazott, a mostani madárinfluenza-megbetegedés, különösen az Alföld középső két-három megyéjében, felért egy szőnyegbombázással. Ebből szerinte az is következik, hogy kormányzati és európai uniós segítség nélkül az ágazat nem lesz képes kigazdálkodni a körülbelül 6,5 milliárd forintos közvetlen és közvetett károkat.