Milliós támogatás ömlik az agrárállamtitkár cégéhez

Czerván György friss vagyonbevallása szerint (pdf itt) több mint 75 millió forint uniós agrártámogatást kapott tavaly a Földművelési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára kisebbségi tulajdonában lévő cég és szövetkezet – írja az Átlátszó.

Az agrártámogatásokat közzétevő kormányzati honlapon a blog további kifizetéseket fedezett fel. Eszerint összesen 95,6 millió forint kifizetés látszik a tápiószentmártoni Aranyszarvas Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.-nek és az Aranyszarvas Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezetnek 2016-ra. Előbbiben – a bevallás szerint – 24,8 százalék, utóbbiban 2,6 százalék az államtitkár tulajdona.

Az Átlátszó felhívja a figyelmet arra, hogy Czerván vagyonnyilatkozatában fel lett tüntetve egy 150 ezres tétel, amit az államtitkár magánszemélyként kapott, ám ez a támogatáslistán nem szerepel.A vagyonnyilatkozatból kiderül az is, hogy Czerván őstermelő is, illetve földjei bérbeadásából is származott 703 ezer forint éves jövedelme az államtitkári bruttó 997 ezer forintos havi apanázs, illetve a képviselői jövedelmén felül.

Az államtitkár összesen közel 25 hektár tápiószentmártoni és tápióbicskei földet (szántót és erdőt) vallott be. Vagyonnyilatkozata szerint van egy tavaly vásárolt BMW X3-asa is. Emellett megtakarítása 2,8 millió forint, miközben 4 millió forinttal tartozik egy meg nem nevezett magánszemélynek.