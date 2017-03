Most egy luxushotellel gyarapodott a Mészáros-birodalom

A felcsúti polgármester a minap Tokaj-Hegyalja egyetlen ötcsillagos szállodáját kebelezte be – írja csütörtöki számában a Heti Válasz. Az Index információi szerint az érintett szálloda dolgozói már tényként kezelik, hogy a miniszterelnök köre vásárolta meg a szálló épületét Tarcalban.

A Heti Válasz felidézi, hogy Mészáros Lőrinc a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. után egy másik tőzsdei cégben, az Opimus Groupban is nagytulajdonossá vált. Az Opimus egy ausztriai szállodát hozott a „közösbe”, de a minap a Mészáros család közvetlenül is költött erre-arra: például a Témadesign Kft.-re, mely a földhivatali nyilvántartás szerint Tokaj-Hegyalja egyetlen ötcsillagos létesítményét, az Andrássy Rezidencia Wine & Spa nevű „kuckót” rejti. Mint írják, a felcsútiaknak így mindösszesen két tucat szállója – köztük néhány felújítandó – lett a semmiből, illetve két hotelalapítási projektjük is fut.

