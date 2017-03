Nehézfiúk a bábolnai földügyben

A bábolnai kötődésű Poprády Géza volt államtitkár neve is felvetődhet abban a földüzletben, amelynek során az állam előbb eladott egy területet egy magánszemélynek, majd az továbbadta a telephelyét bővítő Monsanto Hungária Kft.-nek. Az agrárvilág környékbeli szereplői szerint nem kevesebb mint egymilliárd forint értékű volt az üzlet. Poprády Géza személye azért köthető az ügyhöz, mert a kilencvenes években ugyanúgy a Bábolna Rt.-nél dolgozott, mint az a Bernáth István, aki magánszemélyként előbb az államtól megvette, majd a Monsantónak eladta a szóban forgó területet. Rajtuk kívül képbe kerülhet Bernáth egykori beosztottja, Borsfai Attila. Ő a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) régióvezetője, és ebben a pozícióban dolgozott az ügylet lebonyolítása idején is.

Sem a Monsanto Hungária Kft., sem Bernáth István nem erősítette meg lapunknak a környékbeli gazdálkodók között a vételárról folyó szóbeszédet. A Monsanto Hungária Kft. – jogi osztálya mérlegelése után – nem válaszolt kérdéseinkre. Azt is firtattuk a cégnél, mennyiért vették meg a szóban forgó bábolnai területet Bernáth Istvántól. Az eladóval sikerült beszélnünk, viszont nem nyilatkozott lapunknak. Annyit azért elárult, „300 hektáron gazdálkodnak”, de kifogásolta, ha írunk róla, mivel nem közszereplő. A nyilatkozó helyi agrárágazati szereplők szerint a titkolózásnak valóban lehet oka, túl azon, hogy valóban nem közszereplő. Ugyanis a történteket közelről ismerők úgy tudják, az NFA-hoz Borsfai Attilát éppen Bernáth István protezsálta be. Így aztán első kézből lehetett információja arról, hogy a földalapkezelő mit tervez a remek helyen lévő földterülettel, és információink szerint Poprády Géza vigyázhatott arra, hogy minden a tervek szerint történjen.

Poprády egyébként 2011–2014 között volt a Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára. Majd annak a 4000 állami hektárt bérlő herceghalmi Agrosystem Zrt.-nek lett a vezérigazgatója, amely a piszkos tizenkettőként elhíresült, az első Orbán-kormány alatt privatizált állami agárcégek egyikének, a Herceghalmi Kísérleti Gazdaságnak az utódja, s amelyet nem sokkal korábban az akkor még csak feljövő felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc a Talentis Group felvásárlásával Kenyeres Sándortól szerzett meg.

Az Agrosystem vezérigazgatója ma már nem Poprády Géza, Bernáth István azonban a hozzá, illetve családjához köthető cégeit igazgatja. – Nem kis földműves ő, több céget is visz, magyart és szlovákot is – mondta róla egyik szomszédja, aki azt is állította, hogy a Bernáth család „szlovák rendszámú luxusautókkal furikázik, de emiatt nem állítja meg, és nem bünteti meg őket senki.” Ahogy azért sem, ha papíron szlovák cégüktől béreltetnek munkagépet a magyar cégükkel, s „így viszik ki a pénzt az országból”. Ami persze nem egyedi, „errefelé így csinálják”. Bernáth István a cégadatok szerint ügyvezetője például a 2015-ben félmilliárdos árbevételű Agrofil 2000 Kft.-nek, de érdekeltségi körébe tartozó cégek még az Agrofamulus Kft., a Proventus Trade Kft., a Pelsober Kft. és a Tárkányi Naplopó Kft. is.

Mint korábban megírtuk, a területhez a nyilvánosan hozzáférhető tulajdoni lapok szerint Bernáth István lényegében kulcsrakész előkészítése után a Monsanto Hungária Kft. jutott hozzá. Széljegyen 2017. március 8-án jelent meg a cég tulajdonjog-bejegyzési kérelme a tulajdoni lapon. Bernáth István pedig még helyi földművesként 2014. május 6-án a magyar államtól vette meg azokat a külön helyrajzi számon lévő parcellákat, amelyek, egyesítve és összevonva Bernáth egy már korábban is tulajdonában lévő földjével, ideális telekké váltak a Monsanto számára. Ehhez persze az is kellett, hogy 2016 decemberében a művelési ágat szántóról szántó és géptárolóra változtatták, és a tulajdoni lap széljegyére bekerült egy épület építésével kapcsolatos bejegyzés is. A terület művelési ága 2017 februárjában ismét megváltozott, kivett telephely, udvar és géptároló és parkoló lett belőle. E meglehetősen alapos előkészítés után került csak az egykor volt állami termőföld tulajdoni lapjának széljegyére a Monsanto Hungária tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelme.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.27.