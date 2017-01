Nem lesz pénze Zágrábnak az INA-ra?

Továbbra sem érkezett hivatalos vételi ajánlat a zágrábi kormány részéről a horvát INA olajvállalatban lévő Mol-részesedés kivásárlására – tudta meg lapunk iparági forrásokból. Holott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök december végén rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Zágrábban, hogy hazája visszavásárolja az INA-részvényeket a magyar olaj- és gázipari vállalattól. A horvát kormány azután döntött a papírok visszavételéről, hogy értesült arról, a Mol megnyerte a horvát állammal szembeni döntőbírósági eljárást. A genfi bíróság szerint nincs bizonyíték arra, hogy a Mol 2009-ben a horvát vádaknak megfelelően korrupció révén szerezte meg az INA irányítási jogait. Ezért a joghatóság nem is semmisítette meg a Mol és a horvát kormány közötti részvényesi szerződést. Vagyis a jogvitában gyakorlatilag a Molt bevádoló horvát kormány veszített.

Pletser Tamás, az Erste Bank olajipari elemzője úgy véli: a horvátok most döbbentek rá, hogy az idő nem nekik dolgozik. Nagy a valószínűsége ugyanis annak, hogy azt a pert is elveszítik, amelyet a Mol indított a nemzetközi választott bíróságon, a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID) a zágrábi kormány ellen horvátországi befektetéseinek védelmében, mert a horvátok nem teljesítették szerződéses kötelezettségeiket. Az elemző szerint a horvát kabinetnek várhatóan óriási összegű, dollárszázmilliókban kifejezhető kártérítést kell fizetnie a Molnak, ha veszít. Emiatt Zágráb igyekszik előremenekülni, és szinte pánikszerűen pénzügyi forrást találni a Molnak az INA-ban meglévő részvénycsomagja felvásárlásához. Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság birtokolja az irányítói jogokat is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.

Mint a szakértő megjegyezte: nem lesz könnyű dolga a zágrábi kormányzatnak a pénz előteremtésében, mert a Mol csaknem 50 százalékos INA-üzletrészének értéke jelenleg mintegy 2 milliárd dollárra tehető. A Mol a pakett megszerzésekor – 2003-ban és 2009-ben – összesen hozzávetőleg 1,3 milliárd dollárt fizetett a horvát kormánynak a részvénycsomagért. Így legalábbis valószínűtlen, hogy a magyar nagyvállalat a horvát elvárásoknak megfelelően néhány százmillió dollárért lemond a tulajdonosi, illetve vállalatirányítási jogairól. A 2 milliárd dolláros vételárról pedig nem tudni, hogy miként teremtené elő Zágráb. Erről ma még a horvát kormányon belül sincs egyetértés, csak az ötletek gyártása zajlik – fűzte hozzá az iparági elemző.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 13.