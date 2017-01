Nem lesznek pénzügyesek a kórházaknál

Áprilistól átveszi a fenntartó a pénzügyi-számviteli alkalmazottakat a kórházaktól, ami összességében több milliárd forintos megtakarítást jelenthet a kórházaknak – írja a szombati Magyar Hírlap az Állami Egészségügyi és Ellátó Központ (ÁEEK) főigazgatójára hivatkozva.

Az intézkedéstervezetről csütörtökön a Magyar Idők is írt, de Németh László most megerősítette a Magyar Hírlapnak, hogy április elsejétől az ÁEEK alkalmazza majd a kórházak pénzügyi dolgozóit. A munkabérüket is a központ folyósítja majd a saját költségvetéséből az egyes kórházak helyett.

Németh László szerint az intézmények az ezáltal megtakarított összegből szabadon gazdálkodhatnak, és az átvett alkalmazottak sem járnak rosszabbul, fizikailag továbbra is a kórházakban dolgoznak majd. A kórházigazgatóknak igen rövid határidővel, péntek délutánig kellett elküldeniük az ÁEEK-nek a listát az érintett dolgozók számáról és az általuk ellátott feladatokról. Pontos létszámot egyelőre Németh sem tudott mondani, de összességében évi több milliárd forintra becsülte az intézkedés következményeként a kórházaknál maradó pénzt.

