Nem újdonság az adótraffipax

– Nincs sok értelme előre bejelenteni, hogy hol fog az adóhatóság ellenőrizni. Ha az árusok tudják ezt az információt, akkor aznap nem dolgozik majd náluk olyan alkalmazott, aki nincs bejelentve, és mindenki ad nyugtát – vélekedett lapunk kérdésére a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnöke. Vadász Iván azzal kapcsolatban mondta el a véleményét, hogy Tállai András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője a napokban bejelentette: jön az adótraffipax, és előre bejelentik, hogy a következő hetekben hol – például Budapest VII. kerületének vendéglátóhelyein – végeznek ellenőrzést. Elsősorban a bizonylatadási kötelezettséget, az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép üzemeltetését vizsgálják. Tállai szerint az ellenőrzések a visszaélések felszámolására irányulnak. Nőnapon a virágárusokat vizsgálták, a hatóság honlapja szerint ma a fővárosi, Vámház körúti vásárcsarnokba mennek revizorok, és a taxis személyszállítóknál is várható hasonló ellenőrzés.

Vadász Iván hozzátette, a helyszíni ellenőrzés eredményeit a hatóságnak már másnap közzé kellene tennie a honlapján. A szakértő szerint attól, hogy bejelentették az ellenőrizendő ágazatokat, szakterületeket, valójában senki nem fog megrettenni. Néhány vállalkozót ellenőriznek, de ez csak az adott ágazat töredékét teszi ki. Ennek tényleges hatása nem érződik, a tapasztalatokat ugyanis nem dolgozza fel és nem is teszi közzé a NAV. Szerinte az ilyen bejelentések a nyüzsgés látszatát keltik, de azt is meg kellene ígérni, hogy összegzik és nyilvánosságra hozzák a tanulságokat, amelyeket aztán akár tíz év múlva is el lehetne olvasni. Jelenleg az adózók, a könyvelők és az adótanácsadók sem tudják, hogyan vizsgálódnak az ellenőrök, pedig nem szabadna eltitkolni. Ha a módszertant közzétennék, az javítaná igazán az adózási fegyelmet. Ugyanakkor az idei ellenőrzési irányelvben nemrég annyi kiemelt célt jelöltek meg, hogy ha mindegyikről hírt adnának, már nem lehetne követni.

Az adótraffipax egyébként nem újdonság, néhány évvel ezelőtt az Észak-Alföldön használták az eszközt, újságokban tették közzé a helyszíneket. Egy egykori NAV-alkalmazottól megtudtuk, az eljárás leginkább arra jó, hogy aznap mindenki szabályosan használja a kasszát. Ezt a későbbi ellenőrzéseken sikeresen használhatják fel a revizorok bázisadatként. A NAV-nak ugyanis feltűnhet, hogy egy átlagos, általuk ellenőrzött napon akár tízszer nagyobb volt a forgalma az adott kereskedőnek, mint amikor nem használták a traffipaxot. Az egykori NAV-os elmondta, vannak olyan területek, amelyeket a bejelentések ellenére elkerülnek a revizorok. Az aluljárók virágárusait például túl problémás lenne alávetni egy adóhatósági vizsgálatnak. Hozzátette, a romkocsmákat rendszeresen ellenőrzik, nem csak a traffipax ideje alatt.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György szerint nem baj, ha a vállalkozások előre tudják, ellenőrzésre számíthatnak. Szerinte ennek visszatartó ereje van, a hatóság üzenete pedig az, hogy valóban szeretne együttműködni. Mint mondta, a súlyos áfacsalások ugyanakkor mindig a láncolatoknál történnek, ott biztosan nem jelenti be a NAV, hogy ellenőriz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 10.