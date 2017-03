Nemzetközi piacra tartanak Mészáros Lőrincék

Az Opimus Group és a Konzum tőzsdei társaságok itthon és a nemzetközi piacon is további terjeszkedést terveznek – erről a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója beszélt az Opimus Nyrt. leányvállalata által tulajdonolt Világgazdaság hétfői számában.

„Mészáros Lőrinccel már több mint egy évtizede ismerjük egymást és vagyunk barátok, ennek ellenére most először fektetünk be közösen” – közölte Jászai Gellért a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója utalva arra, hogy pénteken Mészáros Lőrinc tulajdonosként is megjelent az Opimus Groupban, amelyben a Konzum Nyrt. – melynek a felcsúti polgármester is résztulajdonosa – szintén most lett tulajdonos.

Jászai szerint a tulajdonosi szerkezet teljesen áttekinthető, mindenki saját néven vagy érdekeltségein keresztül szerzett az érintett cégekben különböző mértékű tulajdoni hányadot, és mivel az ügyletben tőzsdei cégek az érintettek, a folyamat mindenki számára nyomon követhető.

Jászai Gellért cáfolta az egyébként az Opimus Nyrt. leányvállalata által tulajdonolt Világgazdaságnak, hogy kivonulna a Konzumból, mint mondta: csak átrendezte a portfólióját, a közös befektetést pedig szoros és hosszú távra tervezett stratégiai partnerségnek nevezte, amely elsősorban a turizmusra, az ipari, pénzügyi és tőkepiaci befektetésekre, az ingatlankezelésre és a médiára vonatkozik. Ezek olyan stratégiai iparágak, amelyekben további terjeszkedést és fejlesztéseket terveznek a jövőben – mondta.

Arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy politikai támadások célpontjává válik, amiért az Orbán Viktor jó barátjaként számon tartott Mészáros Lőrinccel kezdett közös befektetésekbe, azt mondta: ezzel a kérdéssel eddig sem foglalkozott, és ezután sem szeretne. Hozzátette: nem hiszi, hogy egy gazdasági racionalitáson alapuló döntést, „amelyet természetesen befolyásolt” az évtizedes baráti kapcsolata is Mészáros Lőrinccel, politikai felhangoknak kellene kísérniük.

