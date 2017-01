Offshore offshore hátán a kötvénymutyiban

Egészen furcsa módon zajlott a letelepedési kötvényeket forgalmazó cégek engedélyeztetési eljárása az elmúlt években az Országgyűlés gazdasági bizottságában. A testületet korábban Rogán Antal vezette, majd miután 2015 októberében kinevezték a Miniszterelnöki Kabinetiroda élére, a szintén fideszes Bánki Erik váltotta a testület élén.

A lapunk által megtekintett dokumentumok alapján kiderült, hogy a Bodó János fémjelezte Migrat Immigration Asia Ltd. furcsa módon kapott forgalmazási engedélyt a bizottságtól. Bodó János 2015. november 10-én a Migrat Bevándorlási Szakértő és Tanácsadó Zrt. nevében adott be állampapír-értékesítési kérelmet Malajzia, Mongólia és a Koreai Köztársaság tekintetében. Három héttel később, december 2-án Bodó János ugyanezen három ország esetében ugyanilyen tartalmú kérvényt nyújtott be a testületnek egy új cég, a Ciprusban bejegyzett Migrat Immigration Asia Ltd. nevében. A magyar vállalat kérelmét nem vonta vissza, sőt december 14-én a ciprusi céggel kapcsolatos iratokat csatolt Bodó János. Ebből kiderül, hogy november 26-án a Migrat Bevándorlási Zrt. megvásárolta a Migrat Immigration Asia Ltd. mind az ezer darab egy euró névértékű részvényét, vagyis a magyar társaság a ciprusi vállalkozás tulajdonosa lett. Végül a ciprusi cég kapott 2015. december 15-én forgalmazási engedélyt a fideszes többségű gazdasági bizottságtól. Furcsa ugyanakkor, hogy a két kérelem közül az egyik nem lett visszavonva, a bizottságnak az első kérelemről is szavaznia kellett volna. A közigazgatásban szigorú szabályok vonatkoznak az ügymenetre, de úgy tűnik, hogy a Bánki Erik vezette testület még a formalitás látszatára sem ad. (Ezen az ülésen fogadta el azt a szabályt is a bizottság, hogy az a cég, amely nem jegyzett le az elmúlt három évben legalább száz letelepedési kötvényt, annak visszavonják a forgalmazási engedélyét. Ez két vállalkozást érintett, a gond az volt – bár ez Bánki Eriket nem zavarta – hogy le sem járt még a három év.)

Titkos adatok Lapunk 2015 októberében tekinthetett be az Országgyűlés gazdasági bizottságán a forgalmazási engedélyt kapott, többségében offshore cég irataiba. Ez alapján megírtuk, hogy a bélyegzők tanúsága szerint a liechtensteini hatóságok által bepecsételt dátumnál négy nappal korábban érkezett meg az Országgyűlés gazdasági bizottságához az a két kérvény, amelyeket a hercegségben bejegyzett közvetítő vállalkozások adtak be a letelepedési államkötvények forgalmazásának engedélyezésére. Ezt követően Bánki Erik már nem engedte lapunkat a dokumentumok közelébe. Miután a közérdekűadat-igénylésünket is elutasította a testület fideszes elnöke, a Transparency International segítségével bepereltük a testületet, a pert azonban tavaly decemberben elvesztettük. A bíróság ugyanis megalapozottnak látta a bizottság által hivatkozott éven belüli, ismételt adatkérés tényállását. A gazdasági bizottság ellenzéki képviselői tavaly év végén kérték ki ezeket a dokumentumokat, végül a Jobbik közreműködésével tegnap tekinthettünk be ismét az iratokba.

Érdekes ügymenet figyelhető meg a letelepedési kötvényeket forgalmazó másik cég esetében is. Az arab világra specializált Arton Capital Kft. úgy kapta meg a vietnami ügyfeleket, hogy a hivatalos dokumentumok szerint nem is kérte. A kajmán-szigeteki cég, a Hungary State Special Debt Fund, amely a kínai ügyfelekre specializálta működését, tavaly május 10-én mondott le a vietnami forgalmazási engedélyéről. A testület május 31-én megadta az Arton Capitalnek az engedélyt úgy, hogy a bizottság által kiadott dokumentumok között nem szerepelt a cég erre vonatkozó kérelme.

A dokumentumok tüzetes átvizsgálása után egyre több jel mutat arra, hogy a letelepedésikötvény-mutyi legfőbb haszonélvezői az adóparadicsomnak számító Brit Virgin-szigeteken bújnak meg. A Földvári Gábor vezette Innozone Holding Ltd. a gazdasági bizottságtól arra kapott engedélyt, hogy állampolgárságtól függetlenül a Cipruson alapított társaságok többségi tulajdonosainak intézzen magyar letelepedési engedélyt. Az Innozone tulajdonosa a Montrago Nominees Ltd., bár a cég átruházta a részvényeit Földvári Gábor nevére. A Montrago szerepel a panamai offshore-botrányban is, miután két Brit Virgin-szigeteki vállalkozásban, a Passah Holdings Co. Ltd.-ben és a Tanasea Investments Inc.-ben is részvényes.

Ahogy lapunk beszámolt róla, a kínai ügyfelekre szakosodott Hungary State Special Debt Fundnál a hasonló nevű Hungary State Special Debt Management (a cég nevét három éve Hungary Immigration Consultingra változtatták) nevű cégen keresztül szintén a Brit Virgin-szigetekre mutat a végső tulajdonosi kör. A társaság részvényese három Brit Virgin-szigeteki cég: 25 százalékban a Star Wealth Ltd., 30 százalékban a Prime Ally Ltd. és 45 százalékban az Ace Deal Investments Ltd.