Olcsóbbá váltak a biztosítások idehaza

Jól járnak azok, akik idén kötnek életbiztosítást, ugyanis jelentősen csökkennek a unit-linked (befektetéshez kötött) életbiztosítások költségei a tavalyi összeghez képest a január elsején életbe lépett változtatások miatt – írja a Portfólió. A Magyar Nemzeti Bank etikus életbiztosítási ajánlásának élesedésével a biztosítók már nem alkalmazhatnak rejtett költségeket, amelyek csökkentik a biztosítás hozamát. Ugyanakkor az ajánlás azt is megszabja, hogy a rendszeresen fizetett díjakból mekkora részt köteles befektetni a biztosító. Legalább ilyen fontos változtatás, hogy az idén kötött biztosításoknál már kötelezően alkalmazni kell a teljes költségmutató (tkm) számítási módszerét, amelynek a határait is szabályozzák egyúttal. A tkm – elnevezése ellenére – nem a saját szerződésünk költségeit mutatja meg, hanem azt, hogy mekkora hozamot kell elérnie egy 35 éves, nem dohányzó, férfi ügyfélnek ahhoz, hogy szerződésének költségeit kitermelje. Az alsó érték vázolja, mekkora költséggel jár, ha az ügyfél a legolcsóbb (jellemzően magyar állampapír, pénzpiaci alap) portfólióba fektet, a felső pedig azt, ha a legdrágább (menedzselt, nemzetközi részvények, ingatlanok, nyersanyag) portfólióba fekteti a pénzét.

A most bevezetett szabályozás célja az volt, hogy eltűnjenek a kifejezetten drága megtakarítási biztosítások azáltal, hogy átláthatóbbá és olcsóbbá teszik őket. Úgy tűnik, sikerült a célt elérni, hiszen az ötéves, egyszeri díjas szerződések esetén a tkm alsó értéke 0,26, felső pedig 1,39 százalékponttal csökkent. Ugyanez a tíz-, illetve húszéves szerződések esetén 0,09 és 1,06, illetve 0,04, valamint 1,06 százalékpont.

Az ügyfelek által rendszeresen fizetett biztosítások esetében a csökkenés még nagyobb mértékű. Tízéves szerződés esetén 0,89, illetve 2,13 százalékpontos az esés mértéke, tizenöt és húszéves konstrukcióknál 0,22 és 1,07, valamint 0,14 és 1,1 százalékpontnyi a csökkenés nagysága.

Az előírások változására gyorsan reagáltak a magyarországi biztosítók, s átalakították a termékkínálatukat. Ennek nyomán az esetek döntő többségében az ügyfelek költségei jelentős mértékben csökkentek, igaz, egy-két társaság olyan termékportfóliót állított össze, amelynél költségnövekedés figyelhető meg. Akadt olyan társaság is, amely 1,42 százalékponttal növelte termékei átlagos tkm-jét; a másik véglet pedig, amikor csaknem megfelezte a mutató értékét. Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a legnagyobb csökkenések a kifejezetten drága biztosítások esetében következtek be.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 10.