Online is milliárdok repkednek karácsonykor

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 853 milliárd forint volt idén októberben. Ebből 3,1 százalékot a webáruházak bevételei tettek ki, melyek 16 százalékkal ugrottak meg az egy évvel korábbihoz képest. A bővülés évek óta tart, az e-kereskedelem pedig minden valószínűség szerint idén karácsonykor is szárnyalni fog. Az eNET és a Magyar Telekom kutatása szerint a felnőtt magyar netezők több mint fele tervezi részben vagy akár egészben online bonyolítani az ajándékok beszerzésével kapcsolatos teendőit. Közülük 72 százalék, azaz közel kétmillió ember magát a vásárlást is az interneten keresztül intézi. Emellett tízből hét válaszadó a termék kiválasztását, az árak összehasonlítását és az információszerzést is online végzi, 54 százalék böngészik webes árukatalógust, 37 százalék pedig termékteszteket, felhasználói véleményeket olvas a világhálón.

Éves szinten a hazai e-kereskedelem 319 milliárd forintos forgalomig pörgött tavaly, minden bizonnyal idén jócskán megdől ez az adat. A négymillió aktív vásárló kegyeiért pedig több mint hatezer működő webáruház verseng. Az érintett kereskedők további bővülést várnak a vásárlók számában és a mobileszközről történő internetes vásárlás arányában is. A rendszeresen internetezők 84 százaléka vásárolt már online magyarországi webáruházból, 35 százalékuk pedig külföldi netes üzletekből is. Akik a határon túli vásárlási lehetőségekre is nyitottak, leginkább ruházati termékeket, sportfelszereléseket, számítástechnikai eszközöket, illetve órákat és ékszereket rendelnek. Tavaly átlagosan 11 400 forintot költöttek a magyarok egyszerre online, ez a mutató is megugrik várhatóan. A magyarországi webes vásárlók egyébként jellemzően még mindig készpénzzel fizetnek, túlnyomórészt futárszolgálatos kiszállítást választva, a megrendelések összértékének 42 százalékát így kézbesítik.

Az ismert magyar webáruházak megfelelő biztonsági szintet alkalmaznak, felkészültséggel és hétköznapi lépésekkel az internetes vásárlás veszélyei elkerülhetők – közölte a Kürt Zrt. Az információbiztonsági és az adatmentő társaság felhívta a figyelmet, hogy maga a webhely is sok információt adhat egy átlag felhasználónak. Ha https:// jellel kezdődik a honlap címe, akkor rendelkezik tanúsítvánnyal, amelynek megléte igazolja, hogy az adott oldalt valóban a vállalat üzemelteti. Ha a https egy piros ferde vonallal áthúzott, a tanúsítvány nem megbízható forrást jelöl, nem igazolható az üzemeltető megbízhatósága. Ekkor a vásárlás nem javasolt. A Kürt kiemelte, hogy Magyarországon számos webáruház banki szolgáltatóval szerződött, többen például az OTP-vel, a CIB-bel, így ezek a fizetőhelyek valóban biztonságosnak tekinthetők, mivel ilyenkor a vevő adatai nem kerülnek az eladóhoz, azokat a banki rendszer azonosítja és hagyja jóvá a vásárláskor.

A biztonságos bankkártya-használattal kapcsolatban a cég aláhúzta: a vásárláshoz szükséges minden adat, így a kártyaszám, a név, a lejárati dátum, a biztonsági kód rajta van a bankkártyán, más megadása nem szükséges. Ezért ahol PIN-kódot, esetlegesen személyes adatokat kérnek, ott gyanakodni kell és nem szabad megadni azokat. A társaság szerint a biztonságos kártyahasználat érdekében ajánlott beállítani egy plusz biztonsági kört kínáló szolgáltatást, például mikor sms-ben kapott kóddal kell jóváhagyni a tranzakciót. Emellett a bankok kínálnak virtuális hitelkártyákat is, amelyeken nincs pénz, csak a vásárlás pillanatában kell ráhelyezni a megfelelő összeget. A szakemberek szerint külföldi webáruházban történő vásárláskor a legtöbb, amit tehet egy vásárló, hogy megnézi, az oldal össze van-e kötve internetes fizetési szolgáltatóval, például PayPallal.

Az internetes kereskedelem fellendítése érdekében egyébiránt az online vállalkozások támogatására áfacsökkentő új adószabályozást javasol az Európai Bizottság. A javaslat lehetővé teszi, hogy a fogyasztók és a vállalkozások könnyebben vásároljanak és értékesítsenek árukat, szolgáltatásokat az interneten. A tervek szerint az online kifizetések uniós szintű egyablakos ügyintézése révén jelentősen csökkenni fognak az áfa teljesítésével kapcsolatos költségek, ami az unió egészében éves szinten 2,3 milliárd euró megtakarítást jelent a vállalkozások számára. Az új szabályok biztosíthatják azt is, hogy az áfát az uniós célországban fizessék be, így az adóbevételek méltányosabban oszlanak meg az uniós országok között.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 20.