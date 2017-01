Összeér az ingatlanügy a kötvényüzlettel

Céginformációs dokumentumok és földhivatali iratok bizonyítják, hogy a kormányzathoz közel álló csoporthoz került az áron alul értékesített belvárosi irodaház. Mint ismert, a múlt héten kelt el 3,87 milliárd forintért az a kilencemeletes ingatlan, ami a Four Seasons luxusszálloda mögött található a fővárosban, a Lánchíd tőszomszédságában. Az épületet a magyar állam elektronikus árverés útján verte dobra, a gyanús licitet a 444.hu fedezte fel. Az irodaház a jelenlegi négyzetméterárak szerint a legóvatosabb becslések szerint is a dupláját éri, mint amennyiért elkelt, de egyes vélemények szerint kilencmilliárd forintot is érhet. Korábban lapunk hívta fel a figyelmet arra, hogy az alacsony kikiáltási ár mellett az is gyanús volt, hogy az épület ad otthont az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek. A vevő azonban addig nem kezdhet semmit az épülettel, ameddig a vagyonkezelő nem talál új helyet az irodaházban dolgozó gyógyszerészeti intézménynek. A győztesnek vállalnia kell, hogy az intézet határozatlan ideig ingyen használhatja az épületet, ami nem túl vevőcsalogató, hiszen nem tudni, hogy a beköltözés napok, hetek, hónapok vagy hosszú évek kérdése.

A fentiek alapján az sejthető, hogy olyanok vettek részt az aukción, akik tisztában lehetnek a vagyonkezelő, vagyis az állam szándékaival. Erre utal, hogy az ingatlant megvásárló, azaz a liciten győzedelmeskedő Rózsa Judit több szálon is kötődik az elmúlt időszakban kormányzati korrupciós ügyek körül feltűnő figurákkal. Azt nem tudni, hogy Rózsa Juditnak honnan volt közel négymilliárd forintja az iroda megvásárlására, azt azonban igen, hogy játékboltja van Budán. Az üzletet a Minipolis Bt. viszi, ennek tulajdonosa Rózsa Judit és Kovács Zoltán. Utóbbi szülei a földhivatali adatok szerint 2012-ig tulajdonosai voltak egy II. kerületi ingatlannak a Trombitás út 28. szám I/1. alatt. Ugyanez a cím van megadva a Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Habony Árpáddal, a kormányfő informális tanácsadójával kapcsolatba hozható izraeli–grúz üzletember, Michaeli Shabtai egyik céges érdekeltségéhez is 2000 óta. Az üzletember a European Properties Kft. tagja, és ebben a cégben a Trombitás út 28. szám I/1.-et adta meg címeként.

Michaeli Shabtai a letelepedésikötvény-üzletben is aktív, barátjával, Michael Gagel üzletemberrel közösen segítik az orosz nyelvterületre specializált liechtensteini cég, a VolDan Investments Ltd. működését. (Gagel és Shabtai emiatt be is perelte a Heti Választ, mondván: nekik semmi közük sincs a kötvényüzlethez. A bíróság azonban kimondta: a VolDan a Gagel–Michaeli-kör infrastruktúráját és embereit használja, valós, megalapozott tényállítás, mert nyilvánosan hozzáférhető, részben cégnyilvántartási, illetve ingatlan-nyilvántartási adatokkal alátámasztható.) A letelepedési kötvényprogrammal kapcsolatos törvénymódosítást pedig Rogán Antal nyújtotta be az Országgyűlésnek.

Ha ez még mindig nem lenne elegendő ahhoz, hogy a belvárosi ingatlan tulajdonjoga a Rogán–Habony-körhöz köthető üzletemberek közelében landolt, a Heti Válasz további összefonódásokat tárt fel. Eszerint Rózsa Judit a játékbolt mellett olyan hazai vállalkozást is igazgat, amely egzotikus offshore társaságok tulajdonában van. Az egyik vállalat, az EastCastle Investments Kft. augusztus 16-án született, tulajdonosa pedig a máltai EastCastle Investments Limited Liability Company. A máltai cég kézbesítési megbízottja egy Békés Ádám nevű ügyvéd, akit az Index egyik cikke a Rogán és Habony körüli jogászi háló tagjaként mutat be. Emellett az EastCastle Investments Limited Liability Company egyszemélyes tulajdonosa Dina Moshavi, leánykori nevén Dina Gagel, azaz Michael Gagel testvére. Úgy tűnik, hogy az állam által eladott belvárosi irodaház olyan befektetőkhöz került, akik jó kapcsolatokat ápolnak kormányközeli szereplőkkel. A sajtóban többször szerepelt egy fotó, amelyen Habony Árpád, Andy Vajna kormánybiztos és Michael Gagel egy társaságban látható.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 28.