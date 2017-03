Összefogott a keleti blokk a multik silány termékei ellen

Összefogtak a keleti blokk országai az EU-ban a multik gyengébb minőségű élelmiszerei ellen – nyilatkozta Fazekas Sándor agrárminiszter a Magyar Idők keddi számában.

Magyarország és Szlovákia közös előterjesztéséhez számos tagállam csatlakozott, az élelmiszerek azonos minőségének biztosítása mellett állt ki Csehország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária, és Görögország.

„Ne csak az uborka görbületét és a tyúkketrec nagyságát szabályozza az unió” – mondta Fazekas Sándor, aki szerint elfogadhatatlan, hogy a jobb minőségű termékek a nyugati piacra kerülnek, míg a silányabbak a keleti blokk országaiba”. Az agrárminiszter üdvözölte, hogy a fogyasztóvédelemért felelős európai uniós biztos a régiós álláspont mellé állt. Ugyanakkor a miniszter szerint nem megoldás a biztos javaslata, mely elsősorban fogyasztóvédelmi eszközöket tartalmaz, hiszen azokkal csupán egy-egy konkrét termék kapcsán lehet fellépni.

Átfogó szabályozás kidolgozására van szükség, amely előírja, hogy azonos márkanév alatt forgalmazott termékeknek legyen azonos a minősége, és azt is pontosan meghatározza, miként szankcionálható az a vállalat, amelyik ügyeskedéssel és taktikázással becsapja a vásárlóit – nyilatkozta Fazekas Sándor.

A silány minőséggel kapcsolatos vita a szlovák hatóság által végzett kutatás nyomán tört ki, amely a multinacionális vállalatok által egyes országokba szállított élelmiszerek minőségét vizsgálta. Kiderült, hogy számos márka rosszabb minőségű termékeket árul ugyanazon márkanév alatt keleten. Ezzel a megállapítással vágott egybe az a három évvel ezelőtti Nébih vizsgálat is, amely kimutatta, hogy csakugyan eltérés van a keleti blokkban árult élelmiszerek és nyugati párjuk között. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is szóvá tette: a kérdésben kettős mérce érvényesül az EU-ban, és ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai. Időközben a V4-ek is összefogtak és közös fellépést kezdeményeztek az ügyben Brüsszelnél. Magyarországon új, az eddigieknél átfogóbb Nébih-vizsgálat is zajlik, melynek eredményei elvben már márciusban nyilvánosak lesznek.