Osztrák kancellár: Elfogadhatatlan a magyar fenyegetőzés

Kern ugyanakkor hozzátette, hogy alapvetően nem kívánja túlértékelni Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének erre vonatkozó korábbi nyilatkozatát.

Balog Zoltán az osztrák közszolgálati televízióban (ORF) kedd este arra reagált, hogy az osztrák kormány a családtámogatás változtatásával csökkentené az Ausztriában dolgozó magyarok juttatását. Utalt arra, hogy Magyarország Ausztria tervezett lépését barátságtalannak tartja.

„Ausztria beleegyezett abba, hogy az unión belül biztosítani kell az egyenlő bánásmódot, ha a rendszer az uniós jognak megfelelően működik, akkor ezen nem kell változtatni” – jelentette ki a kedd esti interjúban Balog Zoltán. A miniszter leszögezte: ha valaki az érvényben lévő jogi szabályzáson változtatni akar, akkor – mivel uniós szabályzásról van szó – az EU-t kell megkérdeznie ez ügyben.

A tudósításban Orbán Viktor korábbi nyilatkozatára hivatkozva az ORF azt közölte, hogy a családi támogatás kiigazítása esetén a magyar miniszterelnök ellenintézkedésekkel, az „osztrák tőke megbüntetésével fenyegetett”.

Kern a csütörtöki nyilatkozatban a tervezett osztrák szabályozás „nyugodt megvizsgálását” javasolta. „A családi támogatás csökkentése vagy összeegyeztethető az európai joggal, és akkor meggyőzzük a magyar szomszédainkat, vagy ha nem, akkor uniós szinten kell szabályozást bevezetni, ahol a magyarok úgyis a tárgyalóasztalnál ülnek” – hangsúlyozta Kern.

A kancellár szólt arról is, hogy nemrég beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel is: „Elmondtam neki, hogy az ellenintézkedések elfogadhatatlanok, és világossá tettem, ha így áll hozzá, olyan körforgást indít el, amelyben nekünk is lépnünk kell valamit.” Hozzátette: ez sebeket okozna mindkét fél számára.

Sophie Karmasin osztrák család- és ifjúságügyi miniszter korábbi tájékoztatása szerint Magyarországon egy gyerek után 40 eurónyi havi családi támogatás jár, azonban egy Ausztriában dolgozó szülő, akinek a gyereke Magyarországon él, átlagosan 150 euró juttatást kap. A tárcavezető szerint a „kiigazítást” követően 80 euró családi támogatás járhat az Ausztriában dolgozó szülők Magyarországon élő gyermeke után.

Az ORF korábban utalt arra is, hogy az osztrák döntés több ezer olyan Ausztriában dolgozó magyart érinthet, akiknek gyermekei Magyarországon élnek, a számukra Ausztriából folyósított családi pótlék nagyjából a felére csökkenhet.

A Sebastian Kurz osztrák külügyi és integrációs miniszter által közölt tervek szerint az Ausztriában dolgozó uniós polgárok külföldön élő gyerekei után folyósított szociális támogatást a származási ország szintjéhez igazítanák.