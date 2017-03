Parragh feleségét tényleg hívják a monetáris tanácsba

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Mfornak megerősítette, hogy felesége, Parragh Bianka kerülhet a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsába. A portálnak elmondta, hogy nagyjából egy hónapja konkretizálódott a felkérés. Parragh Bianka két egyetemen tanít, több nyelven tart előadásokat, valamint jártas a pénzügyi jogban. Hozzátette: felesége élő kapcsolatban van a nemzeti bankkal, és több tanulmányt is készített az MNB számára, melyekért díjazásban nem részesült.

Elsőként az Origo számolt be arról, hogy értesülései szerint a 2011-ben kinevezett Cinkotai János távozik a jegybanki testületből, és helyét Parragh Bianka veheti át.

Lapunk korábban megírta, Parragh Bianka, bár közgazdász végzettségű, monetáris politikával nem foglalkozott, emiatt esetleges kinevezése enyhén szólva is döbbenetes lenne. A monetáris tanács dönt például a jegybanki alapkamat mértékéről és a jegybank monetáris eszköztáráról, éppen ezért óriási befolyása van az MNB és ezáltal Magyarország monetáris politikájára. Cinkotai János például a hazai infláció egyik legnagyobb szaktekintélyének számít, jegyzeteiben több évtizedre visszamenőleg fel vannak jegyezve a fogyasztói árak magyarországi változásai.

Parragh Bianka korábban sem szakmai tudása miatt került a hírekbe. Ahogy három éve a HVG megírta: az MKIK elnöke, Parragh László két olyan cégben érdekelt, amely nem fizette be a kamarai regisztrációs díjat, egyik vállalkozásban a felesége is szerepel. Mint ismert, 2012-től minden cégnek kötelezően regisztráltatnia kell magát a területileg illetékes kamaránál, és évi ötezer forint kamarai hozzájárulást kell fizetnie. Az erről szóló törvényjavaslatot éppen az MKIK támogatásával fogadta el a parlament 2011 végén, és a regisztráció egyik szorgalmazója Parragh László volt. A 2014-es cikk szerint a Parragh Kft. nem található a regisztrációs díjat befizető társaságok között. A cégnyilvántartásban a vállalkozás tulajdonosa Parragh László, valamint az egyesült államokbeli offshore-paradicsomban, Delaware államban bejegyzett International Tiles Connections Corporation, a cég kézbesítési megbízottja Parragh Bianka. A Parragh Kft. egyébként a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. jogutódja, amely régen az ország egyik legismertebb csempe- és szaniterforgalmazó cégének számított. Emellett az International Tiles Connections Corporation tulajdonos még a Fusionics Kft.-ben, amely szintén nem fizette be határidőre a kamarai regisztrációs díjat.