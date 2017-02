Quaestor-botrány: Érvénytelen a szakvélemény

Jól jellemzi a magyar igazságszolgáltatás állapotát, hogy egy olyan nagy súlyú ügyben, amelyet a legnagyobb magyarországi csalásként is emlegetnek, nem sikerült megfelelő szakértőt találni az ügy szálainak kibogozására – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Quaestor-károsultak képviselője azt követően, hogy a Fővárosi Törvényszék kizárta a bizonyítékok közül a Quaestor-ügyben készült szakértői véleményt. – Felvetődik a kérdés, kinek kellett volna utánanéznie, hogy nem áll-e fenn összeférhetetlenség a szakértői anyag készítőjével szemben. Nagyon úgy tűnik, minden a vádlottak védőinek szája íze szerint alakul, hiszen a több ezer oldalas szakértői jelentés kizárásával hónapokkal lesz hosszabb a per, s a védelemnek bőven lesz ideje részletesen kidolgoznia a védelmi stratégiát – tette hozzá Kálmán-Pikó István.

Kérdésünkre azt is elmondta, hogy magát a kártalanítási folyamatot döntően nem befolyásolja a szakértői anyag kizárása, legfeljebb a büntetőügy húzódik el. – De nem ez az egyetlen furcsaság a Quaestor-ügy felgöngyölítése körül. Elgondolkodtató, hogy a Quaestor Hrurira és a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó (QPT) hitelezői gyűlését ugyanaz az ügyvéd vezette. Amikor erre felhívtuk a figyelmét, akkor azzal mentegetőzött, hogy ő csak a gyűlés technikai levezetéséért felelős, az ügy részleteit nem ismeri. Ennek ellenére olyan információkkal volt tisztában, amelyek csak azok fejében lehetnek meg, akik részletesen elemezték a történteket. Különösen annak fényében furcsa ez a magyarázat, hogy a Hrurira hitelezői gyűlésén arról panaszkodott, egyetlen hatóság és szervezet – köztük az a QPT, amelynek hitelezői gyűlését ő maga vezette le – sem reagált az ügy részleteit firtató információkérő levelére. Az is kérdőjeleket vet föl, hogy a két Quaestor-cég egymástól független felszámolója – amelyek közül az egyik még csak nem is fővárosi cég – a több ezer budapesti ügyvéd közül vajon miért ugyanazt az ügyvédet kérte fel a hitelezői gyűlések levezetésére – emelte ki Kálmán-Pikó István.

Azt is különösnek találja a károsult, hogy a Fővárosi Ítélőtábla megjegyzése szerint a személyi összeférhetetlenség ellenére az együttes szakvélemény alapvetően még felhasználható,igaz, a Fővárosi Törvényszék így is kizárta azt a bizonyítékok közül. – Azzal, hogy a bíróság döntése értelmében nem használható fel a szakértői jelentés, az egyik legfontosabb bizonyíték esett ki, hiszen jórészt erre épített a vád. Kérdés, milyen muníciót ad a védelemnek az a tény, hogy a koronatanú benne volt a Quaestornál folyó dolgokban. Úgy látom, jó az esély arra, hogy erre hivatkozva ízekre fogják szedni a tanúvallomást – fejtegette Kálmán-Pikó István.

Az ügy előzménye, hogy a tavaly decemberi Quaestor-tárgyaláson kiderült: a csaknem 50 kötet terjedelmű szakértői jelentés egyik készítője 2011 decembere óta kapcsolatban áll azzal a Kvantál Zrt.-vel, amely a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. felszámolója. Ezért a Fővárosi Törvényszék a nyomozás során kirendelt, az igazságügyi szakvélemény elkészítésében társszakértőként részt vevő adó-, járulék- és könyvszakértőt kizárta az eljárásból. Ezt a döntést a Fővárosi Ítélőtábla is helyben hagyta január 24-én. Ezt követően az elsőfokú bíróság a február 14-i tárgyaláson kizárta a szóban forgó szakvéleményt a bizonyítékok közül.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 16.